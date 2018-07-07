HABER

TBMM'de 27. Dönem başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

Genel Kurul, Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.

TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!
CHP'de deprem! Peş peşe istifa ettilerCHP'de deprem! Peş peşe istifa ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
27. yasama dönemi Durmuş Yılmaz TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

YouTube fenomenlerinin feci ölümü!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!

Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!

CHP'de deprem! Peş peşe istifa ettiler

CHP'de deprem! Peş peşe istifa ettiler

Son dakika! AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu

Son dakika! AK Parti'nin Grup Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.