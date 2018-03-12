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TBMM'de Afrin gerginliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 16:16 | Son Güncelleme

TBMM'de HDP ile Ak Parti milletvekilleri arasında Afrin gerginliği yaşandı.

ANKARA (DHA) - TBMM'de HDP ile Ak Parti milletvekilleri arasında Afrin gerginliği yaşandı.

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