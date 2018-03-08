TBMM’de Afrin tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Afrin tartışması yaşandı.
TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile ilgili kanun tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Bu sırada Ak Partili milletvekilleri ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
HDP Diyarbakır milletvekili Mahmut Toğrul Türk askerinin Afrin’de etnik temizlik yaptığı iddiasında bulundu. AK Parti Konya milletvekili Leyla Şahin Usta ise askerin ülkesi için savaştığını belirterek, sivilleri PKK’nın öldürdüğünü ve Toğrul’u kınadığını ifade etti.
Şahin ve Toğrul arasındaki tartışma büyüdü ve diğer milletvekilleri de tartışmaya katıldı. Bazı milletvekillerinin yaralandıkları görüldü.
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