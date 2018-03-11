TBMM'de bu hafta

Teklife göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler ittifak protokolünü YSK'ye teslim edecek.

AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Grup Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 6 milletvekilinin imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Genel Kurulda görüşülmesine yarın başlanacak. Teklifin görüşmelerinin üç günde tamamlanması öngörülüyor.

Genel Kurul bu hafta, salı-çarşamba-perşembenin yanı sıra, pazartesi ve cuma günleri de mesai yapacak.

COŞKUN ERGÜL - Meclis'in bu haftaki en önemli gündem maddesini, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin teklif oluşturacak. Teklifin TBMM Genel Kurulundaki müzakereleri için yoğun mesai yapılacak.

İttifak yapan partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş olacak.

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi başka bir siyasi partiden aday gösterilebilecek.

Kolluk güçleri, sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine değil seçmenlerin ihbarı üzerine de sandık çevresine gelebilecek.

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremeyecek.

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

- "Torba tasarı" ele alınacak

Bu teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulunda, 30 maddesi kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.