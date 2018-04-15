TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - Meclis; OHAL'in uzatılması, cinsel istismar suçlarına ilişkin tasarı, DSİ tasarısı ile Kanser Araştırma Komisyonu kurulması için yoğun mesai yapacak.
TBMM Genel Kurulunda, 21 maddesi kabul edilen 78 maddelik, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın müzakerelerine devam edilecek.
Tasarıyla, DSİ Genel Müdürlüğü'nün, su tahsisi yapmaya görevli ve yetkili olduğuna dair hüküm açık şekilde kanuna yazılıyor.
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nda yer alan yetkiler, DSİ Genel Müdürlüğüne veriliyor. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak yetkili olacak.
Orman Genel Müdürlüğü, devlet ormanlarında arkeolojik kazı yapılmasına; odun kömürü, katran, sakız gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılmasına ve yeraltında depolama alanı kurulmasına, bedeli karşılığında 29 yıla kadar izin verebilecek.
Kamu kurumlarının ihtiyaçları ile fayda görülen hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden satılabilecek.
Sulama Birliği, amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda DSİ'nin teklifi üzerine feshedilecek. Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin üyelikleri sonlandırılacak.
Denetimlerde maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, başka bir birlikle birleştirilebilecek.
Ziyaretçiler milli parklara ücret ödemeden giremeyecek. Bu yerlere ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere, giriş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilecek.
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ile Şeker Dairesi Başkanlığı kurulacak.
Hayvan sahiplerinden, hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi ve mikroçip gibi tanımlama araçlarının bedeli alınmayacak.
Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Tezkere, sunulması halinde, Genel Kurulda, Çarşamba günü görüşülecek.
Aynı gün, kanser hastalığıyla ilgili verilen araştırma önergeleri görüşülerek, Araştırma Komisyonu kurulacak.
-İhtisas komisyonları
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 16 Nisan Pazartesi günü, cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı tali komisyon olarak görüşecek.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu da aynı tasarıyı 17 Nisan Salı günü tali komisyon olarak ele alacak.
Tasarı, her iki komisyonda da müzakere edildikten sonra, esas komisyon olan Adalet Komisyonu gündemine gelecek.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 18 Nisan Çarşamba günü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu gereğince, Kurumun görev ve yetkileri ile faaliyetleri konusunda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu bilgilendirecek.
Dilekçe Alt Komisyonu, 18 Nisan günü yapacağı toplantıda, staj yapılabilecek kurum ve işletmelerin, staj ücreti sebebiyle öğrenci kabul etmemesine yönelik uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini görüşecek.
Toplantıda, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan'ın Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvuruda yer alan hususlar değerlendirilecek, taslak alt komisyon raporu değerlendirilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu yetkilileri, 18 Nisan günü, İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonuna sunum yapacak.
KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek.
Komisyon; 18 Nisan günü Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün, 19 Nisan günü ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Gen. Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.
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