TBMM'de bu hafta

Geçen yıl anayasada yapılan değişikliğe uyum amacıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek.

Genel Kurulda, 20 Nisan Cuma günü, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin önerge kabul edilerek, Meclis Kararı oldu.

Özel gündem toplantısı öncesinde TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek olan Kahraman, akşam da bir resepsiyon verecek.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından açılış konuşması yapılacak. Daha sonra siyasi partilerin grup başkanları ve genel başkanlarının konuşmaları gerçekleştirilecek.

COŞKUN ERGÜL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin uyum teklifi için yoğun mesai yapacak.

Komisyonda kabul edilmesi beklenen teklif, 24 Nisan Salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan teklifle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna uyum amacıyla; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlemeler yapılıyor.

- Yurt dışındaki seçmenlerin ikinci turda oy kullanması

Yurt dışındaki seçmenlerin, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimde, cumhurbaşkanının birinci turda seçilememesi halinde yapılacak ikinci turda da oy kullanabilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapılıyor.

Yurt dışındaki seçmenler randevu ile oy kullanmayacak; bunun yerine YSK tarafından belirlenen oy verme günlerinden kendilerine uygun olan herhangi bir günde oy kullanabilecek.

Bir kimse hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak.