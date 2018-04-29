TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - AK Parti TBMM Grubu, 2 Mayıs Çarşamba günü toplanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacak. TBMM Genel Kurulu, bu hafta, 1 Mayıs Salı gününün, Emek ve Dayanışma Günü tatili olması nedeniyle toplanmayacak. 2 Mayıs Çarşamba günü mesaisine başlayacak olan Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı görüşülecek. Tasarıyla; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Ayrıca; Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor. Tasarıyla, bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor. Uludağ Üniversitesinin adı "Bursa Uludağ Üniversitesi", Cumhuriyet Üniversitesinin adı "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi", Adnan Menderes Üniversitesinin adı "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", Mustafa Kemal Üniversitesi'nin adı "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi", Dumlupınar Üniversitesinin adı "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi", Okan Üniversitesinin adı "İstanbul Okan Üniversitesi", Namık Kemal Üniversitesinin adı "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi", Ahi Evran Üniversitesinin adı "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi", Mehmet Akif Üniversitesinin adı "Burdur Mehmet Akif Üniversitesi", Erzincan Üniversitesinin adı "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi", Bozok Üniversitesinin adı "Yozgat Bozok Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.

Ankara'da kurulacak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne; Gazi Üniversitesine ait Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar, kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilecek, iş yeri açabilecek, başka bir meslek belgesi aranmayacak. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu 2 Mayıs günü toplanacak. Komisyona, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve Prof. Dr. Nazmi Bilir sunum yapacak. KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek. Komisyon, 2 Mayıs Çarşamba günü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.