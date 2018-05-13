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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

Meclis bu hafta, 24 Haziran 2018 seçimi nedeniyle tatile girecek - Meclis'in görüşeceği son konu ise bazı kanunlarda değişiklik yapan "torba teklif" olacak - Teklife göre, AOÇ'nin belirlenen arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesine; hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek - Belediye de buraları, 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verebilecek

COŞKUN ERGÜL - Meclis bu hafta, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle tatile girecek.

Parlamento'nun tatile girmeden önce görüşeceği son konu ise bazı kanunlarda değişiklik yapan "torba teklif" olacak.

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Teklif, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.

Teklife göre, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) belirlenen arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesine hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek. Bu alanlar, belediye tarafından 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunu'na dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Bu kanuna göre, faaliyet izni veya yetki belgesi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.

Teklifle, tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.

Rize'de kıyıda sağlık tesisi yapılabilecek.

Kooperatiflerce kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesislerinde, tam ve yeni teknolojiyle tesis kurma şartı aranmayacak.

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirge, belge veya defterlerdeki tutarlarda, hesap hatalarından kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi için mükellefe 15 gün süre tanınacak.

- Araştırma komisyonu raporları

Meclis tatile girmeden önce; uyuşturucu madde bağımlılığı ve bağımlılığın nedenleri ile alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporu, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin kurulan komisyon raporu ile Adana'nın Aladağ İlçesindeki kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın olayının araştırılması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu raporunun da görüşülmesi bekleniyor.

Çölyak hastalığına ilişkin kurulan komisyon raporu ile yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanmasına yönelik komisyon raporu da ele alınması beklenen raporlar arasında yer alıyor.

Meclis'in, söz konusu teklif ile bu raporları görüştükten sonra, 24 Haziran 2018 seçimi sonrasında 27. Yasama Dönemi için toplanmak üzere, 17 Mayıs Perşembe günü tatile girmesi bekleniyor.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve 26. Yasama Döneminde son kez 17 Mayıs 2018 tarihinde toplanacak. HDP Grup Toplantısı da 15 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

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