TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - Meclis bu hafta, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle tatile girecek.

Parlamento'nun tatile girmeden önce görüşeceği son konu ise bazı kanunlarda değişiklik yapan "torba teklif" olacak.

TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Teklif, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.

Teklife göre, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) belirlenen arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesine hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek. Bu alanlar, belediye tarafından 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunu'na dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hareket edenlere 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.