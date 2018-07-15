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TBMM'de bu hafta

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Terörle mücadelede aksaklık yaşanmaması için bazı kanunlarda düzenlemeler içeren yasa teklifinin, yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor - TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonlarda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarına düşen üyelerin isimleri okunacak. Komisyonlar başkanlarını seçecek

COŞKUN ERGÜL - Terörle mücadelede aksaklık yaşanmaması için bazı kanunlarda düzenlemeler içeren yasa teklifinin, yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Meclis, teklifin yasalaşmasının ardından tatile girecek.

TBMM Genel Kurulunda,13 Temmuz Cuma günü, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlendi.

TBMM Başkanı hariç 20 üyeden oluşan Meclis Başkanlık Divanında AK Parti'den 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; CHP'den 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri olacak. Divanda HDP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti ise 1 katip üye ile temsil edilecek.

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17, diğer komisyonlar ise 26'şar üyeden oluşacak.

26'şar üyeden oluşan ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı şöyle olacak:

Adalet, Anayasa, AB Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Dışişleri, İçişleri, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonları: AK Parti 13 üye, CHP 6 üye, HDP 3 üye, MHP ve İYİ Parti 2'şer üye.

Dilekçe Komisyonu: AK Parti 6 üye, CHP 3 üye, HDP, MHP ve İYİ Parti 1'er üye.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AK Parti 8 üye, CHP 4 üye, HDP ve MHP 2'şer üye ve İYİ Parti 1 üye.

KİT Komisyonu: AK Parti 17 üye, CHP 9 üye, HDP 4 üye, MHP 3 üye, İYİ Parti 2 üye.

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti 15 üye, CHP 7 üye, HDP ve MHP 3'er üye, İYİ Parti 2 üye.

Komisyonların üye sayısının belirlenmesinin ardından, beş siyasi parti grubu, komisyonlarda partilerine düşen sayı kadar milletvekilinin ismini TBMM Başkanlığına bildirecek.

Yarın saat 14.00'de toplanacak Genel Kurulda da bu milletvekillerinin isimleri okunarak oya sunulacak.

Daha sonra ihtisas komisyonları, en yaşlı üye başkanlığında toplanarak; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

- Terörle mücadele teklifi

OHAL'in 18 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte terörle mücadelede aksaklık yaşanmaması için bazı kanunlarda düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Önce Adalet Komisyonunda ele alınacak olan teklif, TBMM Genel Kurulunda da görüşüldükten sonra yasalaşacak.

Meclis, söz konusu teklifin yasalaşmasının ardından 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek.

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