TBMM'de bu hafta

COŞKUN ERGÜL - Terörle mücadelede aksaklık yaşanmaması için bazı kanunlarda düzenlemeler içeren yasa teklifinin, yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Meclis, teklifin yasalaşmasının ardından tatile girecek.

TBMM Genel Kurulunda,13 Temmuz Cuma günü, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlendi.

TBMM Başkanı hariç 20 üyeden oluşan Meclis Başkanlık Divanında AK Parti'den 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; CHP'den 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri olacak. Divanda HDP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti ise 1 katip üye ile temsil edilecek.

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17, diğer komisyonlar ise 26'şar üyeden oluşacak.

26'şar üyeden oluşan ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı şöyle olacak:

Adalet, Anayasa, AB Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Dışişleri, İçişleri, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonları: AK Parti 13 üye, CHP 6 üye, HDP 3 üye, MHP ve İYİ Parti 2'şer üye.