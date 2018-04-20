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TBMM’de dava polemiği

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı dava polemik konusu oldu.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtığını hatırlatarak, ceza davası açmamasını eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı dava polemik konusu oldu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtığını hatırlatarak, ceza davası açmamasını eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan söz aldı.
Turan, İç Tüzük ve Anayasa’da grup başkanlarının, milletvekilinin grup konuşmalarının dokunulmazlık kapsamında olduğunu belirterek, ceza davası açılamayacağını ifade etti. Turan, “Bir şey söyleyeyim, Meclis dışındaki bütün konuşmaları için ceza davası açıldı ancak birine bile ifade vermeye gitmedi Sayın Kılıçdaroğlu. Davet ediyorum. Bütün konuşmalarına, Meclis dışındaki konuşmalarına dava açıldı, savunmaya gitmedi. Yalanla, numarayla, üçkağıtla bu işler olmaz” dedi.

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