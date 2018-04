TBMM’de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi damgası

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne olaylı derbi damgasını vurdu.

TBMM Genel Kurulu’na Fenerbahçe-Beşiktaş maçı damgasını vurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin, "Dün gece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan spor terörünü kınadığımı ifade etmek isterim. Sorumluların bir an evvel bulunarak gerekli cezaların verilmesi gerekmektedir ve bu tür benzer olayların bir daha yaşanmamasını da temenni ediyoruz. Bu vesileyle Şenol Güneş Bey’e de geçmiş olsun demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Engin Altay, "Dün Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar, tasvibi mümkün olmayan ve hele hele spor faaliyetlerinde, spor müsabakalarında asla olmaması gereken görüntüler bütün milletimizi üzmüştür. Bununla beraber, bu tarz olayların sıklaşması, toplumdaki gerilimin, kutuplaşmanın, ötekileşmenin bir sonucu, ekonomik sorunların dışa vurumu diye de değerlendirilebilir. Milletin cinnet getirir hale geldiğini üzülerek görüyoruz. Ben bu tarz olaylarla ilgili olarak, sporun her şeyden önce bir centilmenlik mantığı içinde yapılması ve izlenmesi gereken bir etkinlik olduğu düşünüldüğünde, bütün taraftarları, bütün taraftar gruplarını daha sağduyu içerisinde, daha hoşgörüyle, daha empatiyle bu alanlarda spor etkinliklerini icra etme ve izleme şeklinde değerlendirmelerinin önemini belirtmek istiyorum. Her yerde kavga olabilir ama sporda kavga olmaz, şiddet olmaz. Spor, centilmenlik ve hoşgörünün temel alındığı bir unsurdur. Bu vesileyle Sayın Şenol Güneş’e geçmiş olsun diyoruz. Bu tarz olayların ülkede bundan böyle yaşanmaması için biz de niyetimizi ve irademizi ortaya koyuyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Mehmet Muş ise, derbide yaşanan olayları tasvip etmediklerini belirterek, "Dünkü müsabakadaki yaşanan olayları tasvip etmiyoruz ve orada başından yaralanan Şenol Güneş’e AK Parti Grubu olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada birkaç kişinin ortaya çıkardığı bu olaylar ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe camiasının tamamına mal edilemez. Dolayısıyla mutlaka olayla alakalı gerekli tahkikatlar, soruşturmalar yapılacaktır ve orada bu olayları çıkarmaya çalışanlar, ilgili birimler tarafından gerekli çalışmalar yapılarak tespit edilecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.