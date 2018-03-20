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TBMM'de "Geçmişten Günümüze Çini" sergisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

TBMM'de "Geçmişten Günümüze Çini" sergisi

Mecliste, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin, seramik ve camdan hazırladığı sergi açıldı.

TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki açılışta konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, çini sanatının kadim medeniyet değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de çini deyince akla ilk gelen şehrin Kütahya olduğunu vurgulayan Gazel, Kütahya'nın çini sanatıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'na da dahil olduğunu kaydetti.

Gazel, öğrencilerin kendi eserlerini sundukları böyle bir çalışmanın Mecliste sergilenmesinin de kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Açılışa, AK Parti Kütahya milletvekilleri Vural Kavuncu, Mustafa Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çini sergi TBMM

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