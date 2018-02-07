TBMM’de grup başkanvekilleri Milletvekili Miroğlu’na taziyelerini bildirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’na taziyelerini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda konuşan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "Mardin Milletvekilimiz Orhan Miroğlu’nun evladı Zerdeşt’in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş oluyoruz. Başkanlık Divanı olarak merhum Zerdeşt Miroğlu’na Allah’tan rahmet, Sayın Orhan Miroğlu’na ve ailesine sabırlar diliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise, Miroğlu’nun oğlunun vefat ettiğini hatırlatarak, "Allah’tan rahmet diliyorum, Sayın Miroğlu’na ve ailesine sabır diliyorum. Bugün cenaze Mardin’e gitti. Orada katılımla birlikte ebedi istirahatgahına tevdi edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine, yetkililerine ve Engin Özkoç’a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Miroğlu’nu Genel Başkanları ile ziyaret ettiklerini belirterek, "Kendisine, ailesine, yakınlarına Allah’tan rahmet, başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Miroğlu’nun oğlunun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiklerini kaydederek, "Bütün aileye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.