Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, buna İran'ı da dahil edebiliriz; Suriye ve Irak'taki istikrarsızlığın bir an önce giderilmesi için Rusya'nın da dahil olduğu ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların bazılarını rahatsız ettiğini de görüyoruz. Binlerce kilometre uzaktan bu bölgeye bu kadar ilgi duyulmasını da doğrusu anlamakta zorlanıyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, TBMM'de, "Hocalı Katliamının 26. Yıl Dönümü" isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, serginin, insanlık dışı bir katliamı en açık şekilde gösterdiğini belirterek, Hocalı Katliamı'nı hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak gerektiğini ifade etti.

Dünyanın gelişmiş bazı ülkelerinin, "Ermeni soykırımı" diye uydurdukları bir mesele üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma gayretleri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Eğer geçmişte bir katliam, soykırım varsa önce bu teşebbüste bulunan ülkelerin, kendi tarihlerine bakmaları lazım. Bizim tarihimizde sömürgecilik, katliam, soykırım yoktur. Mezhep, etnik çatışma temelli yüz kızartıcı bir tarihimiz yoktur. En rahat millet biziz, çünkü 619 sene üç kıtada dünyaya barış, kardeşlik getirmişiz. İnsanlığın en yüksek değerlerini bütün dünyaya göstermişiz." diye konuştu.