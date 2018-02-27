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TBMM'de "Hocalı Katliamının 26. Yıl Dönümü" fotoğraf sergisi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

TBMM'de Meclis Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla "Hocalı Katliamının 26. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi" açıldı - Kahraman: - "Bu insanlık faciasına yol açanlar tarih önünde de vicdanlar önünde de daima mahkum olacaklardır" - "(Ermeni soykırımı iddiaları) Bizler bir katliam yapan ülke değiliz. Hele ırk, soykırım hadisesi tarihimizde yok. Bu tamamen dışarısının uydurduğu yalandan ibarettir"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Bu insanlık faciasına yol açanlar tarih önünde de vicdanlar önünde de daima mahkum olacaklardır." dedi.

Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda milletvekilinin katılımı ile Meclis Yeni Halkla İlişkiler Binası'nda "Hocalı Katliamının 26. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Açılışta konuşan Kahraman, 26 yıl önce 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı'da bir insanlık dramı yaşandığını belirtti. Kahraman, "Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak işgal altında tutmaya devam ettiği Yukarı Karabağ'ın bir parçası olan Hocalı'da 26 yıl önce gerçekleştirdiği vahşet dolu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Meclis Başkanı Kahraman, Azerbaycan halkının acısını aynen içlerinde hissettiklerini ve duygularının bir olduğunu belirterek, katliamda şehit edilenlere Allah'tan rahmet diledi. Tarih boyunca vatanı, dini, inancı için şehit olan bütün şühedayı rahmet ve minnetle andıklarını vurgulayan Kahraman, "Şehitlik ulvi bir hadise. Ömrün bir dakika öteye gitmesi veya geri gelmesi mümkün değildir. Ecel mukadder, kalan yok ama şehit olarak gitmek apayrı bir meziyettir. Herkese nasip olmaz. Milletimiz bu duygulardaki güzel insanların olduğu bir ülkedir." dedi. Kahraman, bu insanlık faciasına yol açanların tarih ve vicdanlar önünde de daima mahkum olacağını söyledi.

Kahraman, şöyle devam etti:

"Değerli Başbakanımız biraz evvel Ermeni soykırımı iddialarından bahsettiler ve fevkalade tarihi, gerçeklere uygun beyanlarda, tespitlerde bulundular. Bizler bir katliam yapan ülke değiliz. Hele ırk, soykırım hadisesi tarihimizde yok. Bu tamamen dışarısının, bu milli gücün, Türkiye'nin gücünün karşısında uydurduğu yalandan ibarettir. Tarih yalan söylemez ama tarihi incelemek ve doğru okumak lazım.

Tarihi incelemeden çekinenler ve sakınanlar, kendilerine ve tarihlerine bakamadıkları için bundan çekinirler. Biz gittiğimiz yere sulhü sükunu, adaleti götüren bir milletiz. Bu yüzdendir ki dünyanın çeşitli coğrafyalarında varız, saygı görürüz ve önderlik beklenen bir ülkeyiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Biz iki devletiz ama bir milletiz. Birlik ve bütünlük içerisindeyiz. Ermenistan, Yukarı Karabağ dahil işgal ettiği bütün Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmelidir ve yaptığı zulmün hesabını da vermelidir. Bu sergiyi Gazi Meclisimizde açtık. Maksadımız acılarımızın ve duygularımızın ortak olmasıdır. Tarih ibret alan insanlara doğru yolu gösterir. Tarih bir deniz feneridir. Tarihi ve tarihini iyi bilmek lazım."

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar da Hocalı'nın insanlık tarihinin yaşadığı en vahşi katliamlardan biri olduğunu vurguladı.

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, bugün bir insanlık dramının ve katliamın 26. yıl dönümünde bir araya geldiklerini belirterek, "Böyle bir katliamı, dramı insanlık hiçbir zaman bir daha yaşamasın." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samed Seyidov ise Hocalı'da 26 yıl önce hiçbir günahı olmayan insanların katledildiğini anımsatarak, bütün dünyaya "Hocalı'ya adalet" dediklerini söyledi. Hocalı Katliamı'nda şehit edilenlere Allah'tan rahmet dileyen Seyidov, Türkiye'nin de Afrin'de şehitleri olduğunu belirterek, Türkiye'nin bütün teröristlere karşı öz gücünü göstereceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kahraman ve Yıldırım, katliama ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Sergide, Hocalı Katliamı'nda yaşanan vahşete ilişkin fotoğraflar yer alıyor.

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