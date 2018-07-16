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TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 18:38 | Son Güncelleme

TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu

Mecliste ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

Yapılan oylamalarda Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu başkanlığına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu başkanlığına AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Çevre Komisyonu başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Dışişleri Komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Dilekçe Komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu başkanlığına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İçişleri Komisyonu başkanlığına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkanlığına AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanlığına AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
ihtisas komisyonları seçim

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