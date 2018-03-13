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TBMM'de "Maddeden Manaya" temalı sergi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 15:21 | Son Güncelleme

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu Devletinin kültür anlayışını anlatan "Maddeden Manaya" temalı 90 ürünün açılışı TBMM Başkanı Kahraman ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz tarafından gerçekleştirildi - Kahraman: "Kökümüze, sanatımıza sahip çıkmalı, mukallit olmamalıyız. Kendi sanatımızla, ilmimizle, irfanımızla beraber olacağız"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu Devletinin kültür anlayışını anlatan "Maddeden Manaya" temalı 90 ürünün yer aldığı sergi açıldı.

Halkla İlişkiler Binasındaki açılışta konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, burada bulunan bir grup gaziyi selamladı ve Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen harekata katılan askerlere de başarılar temenni etti.

Devletin, ebet müddet var olacağını vurgulayan Kahraman, "Bunda payı olanları selamlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli, bize has değerlere sahip noktasına gelmesinden dolayı verilen gayretlerden dolayı sayın Bakanı huzurlarınızda selamlıyorum. Kökümüze, sanatımıza sahip çıkmalı, mukallit olmamalıyız. Kendi sanatımızla, ilmimizle, irfanımızla beraber olacağız." dedi.

- "Bütün birikimimizi evlatlarımıza eğitim yoluyla aktarmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Türk kültürünün en temel değerinin insan olduğunu, insanın değerli olduğunu, her hali ile hürmete layık olduğunu, bu anlayışın sonucunda insanın da insanın ürettiğinin de değerli olduğunu söyledi.

Değerlerin korunup nesilden nesile aktırılmasının insana gösterilen değerin bir tezahürü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu doğrultuda bütün birikimimizi evlatlarımıza eğitim yoluyla aktarmak istiyoruz. Kültürü korumak, geliştirmek ve nesilden nesile aktarmak eğitimin vazifesidir. Bu görev, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, okullar tarafından yerine getirilmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, dün kendisine Meclisteki çalışmalardan örnekleri gösterdiğini, Meclisin bugünkü halinin dünden çok daha güzel olduğunu anlattı.

"Meclisteki çalışmaları gördükten sonra bu medeniyetin bir bireyi olmaktan gurur duydum." diyen Yılmaz, "İnşallah biz de o kültürün bir parçası olan Selçuklu döneminden kalan eserlerin bir kısmını olgunlaşma enstitümüzün aracılığıyla vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bu çalışmalar beğenildikçe Türkiye'nin dört bir tarafına da yaygınlaştıracağız. Yüz akı iki cihana bedeldir, Allah yüzümüzü ak eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezen TBMM Başkanı Kahraman ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Türk bayrağı motifli kravatları gazilere takdim etti.

Sergi, 3 gün boyunca açık kalacak.

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