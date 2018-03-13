Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Selçuklu Devletinin kültür anlayışını anlatan "Maddeden Manaya" temalı 90 ürünün yer aldığı sergi açıldı.

Halkla İlişkiler Binasındaki açılışta konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, burada bulunan bir grup gaziyi selamladı ve Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen harekata katılan askerlere de başarılar temenni etti.

Devletin, ebet müddet var olacağını vurgulayan Kahraman, "Bunda payı olanları selamlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli, bize has değerlere sahip noktasına gelmesinden dolayı verilen gayretlerden dolayı sayın Bakanı huzurlarınızda selamlıyorum. Kökümüze, sanatımıza sahip çıkmalı, mukallit olmamalıyız. Kendi sanatımızla, ilmimizle, irfanımızla beraber olacağız." dedi.

- "Bütün birikimimizi evlatlarımıza eğitim yoluyla aktarmak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Türk kültürünün en temel değerinin insan olduğunu, insanın değerli olduğunu, her hali ile hürmete layık olduğunu, bu anlayışın sonucunda insanın da insanın ürettiğinin de değerli olduğunu söyledi.