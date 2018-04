- "Her insan topluluğu kendi değerlerini doğuramamıştır"

Konuşmacılardan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, iki kere gazi olmuş ve dünyada da emsali belki de olmayan Meclis çatısı altında konuşmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

İnsanların bir araya gelip düzenli yaşamasının her zaman için insanoğlunun iç güdülerinde bulunan değerli bir duygu olduğunu belirten Turan, her kültür ve her insan topluluğunun da kendi değerlerini doğuramadığını vurguladı. Turan, "Kültürlerin gelişimi, devletlerin olabilmesi öyle tesadüflere kalan bir husus değildir. Bir yönüyle devlet sahibi olmak büyük bir nimettir. Dolayısıyla devletin ilk doğduğu noktaya gitmek lazım. Devletin ilk doğduğu nokta, yönetme hakkıdır. Yönetici kim olsun ki devlet olarak insanlar onu tanıyabilsin." dedi.

Turan, Cumhuriyet dönemine geçiş ve bu geçişi etkileyen savaşlar ve olaylara ilişkin bilgi verdi.

Dünyada bütün cumhuriyet ilanlarında çok büyük planlamalar, halk ayaklanmaları, patlamalar olduğunu aktaran Turan, "Bizde böyle bir şey yaşanmadı. Elbette cumhuriyetin ilk yıllarında, arkasından gelen yıllarda birtakım puslu davranışlar var ama benzeri bir olayın söz konusu olmadığını ifade etmekte yarar görüyorum." ifadesini kullandı.