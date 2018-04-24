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TBMM'de "Savaşın Çocukları" konulu fotoğraf sergisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tosun tarafından Suriyeli sığınmacı ailelerin çocuklarının konu edildiği fotoğraf sergisinin açılışı TBMM'de yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Erciyeş Tosun tarafından Suriyeli sığınmacı ailelerin çocuklarının konu edildiği "Savaşın Çocukları" fotoğraf sergisi TBMM'de açıldı.

Halkla İlişkiler Binasında gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, dünyada savaşlardan en çok zarar görenlerin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yanıbaşında Suriye'deki iç savaş da da en fazla çocukların etkilendiğine işaret eden Uslu, "Bugün Suriye'de 10 milyondan fazla kişi kendi evinden başka yerlere göçmek zorunda kaldı. Bunların 3.5 milyonu da Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de 18 yaşın altında bir milyondan fazla Suriyeli çocuk var. Türkiye olarak bu insanların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Uslu, çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla Türkiye'nin AB ile bir mutabakat anlaşması yaptığını, bu anlaşmayla birlikte Ege'den geçişlerin durdurulduğunu anlattı.

Avrupa'nın, Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirmediğini belirten Uslu, "Bunun ötesinde Avrupa kendi içerisindeki mülteci çocuklarla bile ilgilenmiyor. Almanya istihbarat servisi Avrupa'da 10 bin mülteci çocuğun kayıp olduğunu bildirdi. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Biz çocuklar ölmesin diye medeniyetimiz içinde her türlü çabayı sarfediyoruz. Bu farkındalığın ortaya konulması amacıyla açılışı yapılan sergiyi önemsiyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da Suriye'deki savaştan etkilenen ve mağdur olan kesimlere yönelik çalışmalar yürüterek toplumda bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını bildirdi.

Daha önce de "Arafdaki Kadınlar" konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptıklarını vurgulayan Battal, "Öğretim üyelerimiz savaşlardan en fazla etkilenen kesimlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Amacımız savaşın ceremesini çeken insanların halini dünyanın dikkatine sunmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilen sergide, İzmir Torbalı'da yaşayan mevsimlik Suriyeli işçi ailelerinin çocuklarının günlük yaşamını yansıtan 31 eser bulunuyor.

Sergi, 27 Nisan Cuma gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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