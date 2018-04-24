Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Erciyeş Tosun tarafından Suriyeli sığınmacı ailelerin çocuklarının konu edildiği "Savaşın Çocukları" fotoğraf sergisi TBMM'de açıldı.

Halkla İlişkiler Binasında gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, dünyada savaşlardan en çok zarar görenlerin kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yanıbaşında Suriye'deki iç savaş da da en fazla çocukların etkilendiğine işaret eden Uslu, "Bugün Suriye'de 10 milyondan fazla kişi kendi evinden başka yerlere göçmek zorunda kaldı. Bunların 3.5 milyonu da Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de 18 yaşın altında bir milyondan fazla Suriyeli çocuk var. Türkiye olarak bu insanların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Uslu, çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla Türkiye'nin AB ile bir mutabakat anlaşması yaptığını, bu anlaşmayla birlikte Ege'den geçişlerin durdurulduğunu anlattı.

Avrupa'nın, Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirmediğini belirten Uslu, "Bunun ötesinde Avrupa kendi içerisindeki mülteci çocuklarla bile ilgilenmiyor. Almanya istihbarat servisi Avrupa'da 10 bin mülteci çocuğun kayıp olduğunu bildirdi. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Biz çocuklar ölmesin diye medeniyetimiz içinde her türlü çabayı sarfediyoruz. Bu farkındalığın ortaya konulması amacıyla açılışı yapılan sergiyi önemsiyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.