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TBMM'de "Tunceli" fotoğraf sergisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

TBMM'de "Tunceli" fotoğraf sergisi

TBMM'de, Tunceli'nin il merkezi ile ilçelerinin tarihi ve doğal güzelliklerinin yansıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

TBMM Halkla İlişkiler binasında açılan sergide fotoğraf sanatçısı Malik Kaya imzasını taşıyan 55 kare yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli serginin açılışına TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile AK Parti ve CHP'li bazı milletvekilleri katıldı.

Sergi, hafta boyunca gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Malik Kaya sergi TBMM Tunceli

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