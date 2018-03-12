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TBMM'deki koruma araçlarının yenilenmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 18:14 | Son Güncelleme

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: - "İhtiyaca binaen yapılan normal bir araç yenileme işini, toplumda yanlış algı oluşmasına sebebiyet verecek şekilde kullanmak gerçeklerle de basın ahlakıyla da bağdaşmamaktadır"

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, Meclis'teki koruma araçlarının yenilenmesine ilişkin, "İhtiyaca binaen yapılan normal bir araç yenileme işini, toplumda yanlış algı oluşmasına sebebiyet verecek şekilde kullanmak gerçeklerle de basın ahlakıyla da bağdaşmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından, Meclis'e alınan yeni koruma araçlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, devlette, makamlarda koruma uygulaması tabii olduğu gibi koruma gayesiyle kullanılan araçların yenilenmesi ihtiyacının da olağan bir durum olduğu belirtildi.

Her üründe olduğu gibi motorlu taşıtlarda da bir verimlilik dönemi ve ekonomik ömrün söz konusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kimi 2006 kimisi 2011 model olan ve yıllardır kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış koruma araçlarının, sürekli ortaya çıkan bakım, onarım, tamir masrafları ve ihtiyaca cevap verememesi gibi teknik sebepler dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda yeni araç alımı zorunlu hale gelmiştir.

Söz konusu araçlar, piyasa şartlarına göre makul rakamlarla Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 2017 mali yıl bütçesinden 16 Kasım 2017 tarihinde alınmıştır. Konunun, araç alımlarının gerçekleştiği tarihten 4 ay sonra abartılı ve zihinleri bulandırmaya yönelik olarak gündeme taşınması, iyi niyetten uzak bir anlayışı göstermektedir.
İhtiyaca binaen yapılan normal bir araç yenileme işini, toplumda yanlış algı oluşmasına sebebiyet verecek şekilde kullanmak gerçeklerle de basın ahlakıyla da bağdaşmamaktadır."

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