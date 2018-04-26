TBMM'den çocuklara geleneksel oyuncaklar

MELTEM ÖZTÜRK - Türkiye'nin birçok ilinden yılda yüz binden fazla öğrencinin ziyaret ettiği Mecliste, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bu yıl çocuklara geleneksel oyuncaklar dağıtılıyor.
Öğrencilerin en çok ziyaret ettiği kurumların başında gelen TBMM'de bu yıl ilkokul öğrencilerine kurşun kalem, silgi, açacak ve geleneksel oyuncaklardan topaç hediye ediliyor.
Meclis, topaç dağıtarak çocukların, "bilgisayar ve telefonun özellikle çocuklar tarafından amacı dışında kullanımın arttığı, bilgiye araştırma yapmadan ezbere dönük kolay erişimin yaygınlaştığı ve sadece teknik cihazlarla oyunlar oynandığı bir dönemde el sanatı bir oyuncak olan topaçla vakit geçirmelerini" sağlamayı amaçlıyor. Meclis ayrıca, yazarak bilgiyi içselleştirmenin teşvik edilmesi için de kalem, silgi, açacaktan oluşan küçük hediye paketleri dağıtıyor.
Bu ay içinde 5 bin çocuğa verilmesi planlanan hediyeler, şimdiye kadar bin 500 çocuğa ulaştı.
Mayıs ayında da Meclis, öğrencilere hediye dağıtmayı sürdürecek.
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