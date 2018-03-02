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TBMM’den vekillere tanınan diş implantı hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından vekillere tanınan diş implantı ile ilgili yapılan açıklamada, "Uygulama alt çene için azami 6, üst çene için azami 6 adet implant ile sınırlandırılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından vekillere tanınan diş implantı ile ilgili yapılan açıklamada, "Uygulama alt çene için azami 6, üst çene için azami 6 adet implant ile sınırlandırılmıştır. Yönetmelik değişikliğinden evvel olmayan bir sınırlama getirilmiş ve yapılan yönetmelik değişikliklerine ilişkin karar, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan TBMM Başkanlık Divanında oy birliği ile alınmıştır" denildi.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, vekillere tanınan diş implantı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hak sahiplerinin yaşadığı ağız ve diş sağlığı problemlerinin giderilmesi gayesiyle ve bilimsel gerekçeler çerçevesinde sosyal, fonksiyonel ve süreklilik gibi kriterlerin göz önüne alındığında diş tedavisinde gelişen ve değişen teknoloji implant uygulamasının yaygınlaştığı kaydedilerek, "Üniversitelerimizin Diş Hekimliği Fakültelerinden alınan görüşe göre hastalarda ideal bir protez planlamasında en verimli sonucu alabilmek için tek çeneye altı adet implant uygulaması gerekli görülmektedir. Hastalar bakımına dikkat ettikleri takdirde implantlar ömür boyu kullanılabilmektedir. Uygulaması pahalı bir tedavi gibi gözükmekle birlikte implant, çürüme ihtimali bulunmadığından uzun vadede diğer tedavilere göre daha ekonomiktir" denildidi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tedavilerde tıbbi ihtiyaca, çene yapısının durumuna ve azami implant sayısına göre işlem yapılmaktadır. İmplant uygulamalarına ait giderler, toplam sağlık giderlerimizin binde seksen yedisi gibi cüzi bir rakama mal olmaktadır. Kurumumuzun 2013 yılından itibaren implant malzemelerine yönelik ödemekte olduğu 600 Türk Lirası bedel, enflasyon artışı, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer şartlar göz önüne alınarak bin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Bu uygulama alt çene için azami 6, üst çene için azami 6 adet implant ile sınırlandırılmıştır. Yönetmelik değişikliğinden evvel olmayan bir sınırlama getirilmiş ve yapılan yönetmelik değişikliklerine ilişkin karar, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan TBMM Başkanlık Divanında oy birliği ile alınmıştır."

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