TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi.

Albümün, ilk sayfasında Atatürk'ün "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözü ve fotoğrafı yer aldı.

Albümün ön sözünü kaleme alan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, birlik ve beraberlik içinde her sorunun Mecliste çözüleceğinden emin olmasını istedi. Kahraman, Meclisin, bundan önce de olduğu gibi, gücünü halktan alan en yüce makam konumunda olduğunu ifade etti.

Kahraman, milletin desteğini alan parlamentoların dünya siyasetindeki saygınlığının tartışılmaz olduğunu belirterek, ön sözde şunları kaydetti:

"Parlamentomuz da aldığı ve alacağı kararlarla bu saygınlığını muhakkak hak etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık kaynağı ve gelecek nesillerin de umudu olan Meclisimiz, her vatandaşımızın tek tek müreffeh ve mutlu olmasının sorumluluğunu ve bilincini daima taşımıştır ve taşıyacaktır. Yeni yasama dönemi çalışmalarının da her türlü çekişmenin üzerinde bir anlayışla gerçekleştirileceğine olan inancım tamdır.