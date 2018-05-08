HABER

TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi

TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi.

Albümün, ilk sayfasında Atatürk'ün "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözü ve fotoğrafı yer aldı.

Albümün ön sözünü kaleme alan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, birlik ve beraberlik içinde her sorunun Mecliste çözüleceğinden emin olmasını istedi. Kahraman, Meclisin, bundan önce de olduğu gibi, gücünü halktan alan en yüce makam konumunda olduğunu ifade etti.

Kahraman, milletin desteğini alan parlamentoların dünya siyasetindeki saygınlığının tartışılmaz olduğunu belirterek, ön sözde şunları kaydetti:

"Parlamentomuz da aldığı ve alacağı kararlarla bu saygınlığını muhakkak hak etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık kaynağı ve gelecek nesillerin de umudu olan Meclisimiz, her vatandaşımızın tek tek müreffeh ve mutlu olmasının sorumluluğunu ve bilincini daima taşımıştır ve taşıyacaktır. Yeni yasama dönemi çalışmalarının da her türlü çekişmenin üzerinde bir anlayışla gerçekleştirileceğine olan inancım tamdır.

Yüce milletimizin teveccühüne en iyi şekilde layık olmak dileğiyle Kemal Atatürk başta olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olanları, bütün milletvekillerimizi ve senatörlerimizi minnet ve şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş olanlara rahmetler niyaz ediyorum. "

-İYİ Partili dağılım

Albümde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibariyle TBMM'deki siyasi partilere mensup milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerinin sayısal dağılımına da yer verildi.

Dağılımda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve bağımsızların yanı sıra 21 milletvekillinin temsil edildiği İYİ Parti de yer aldı.

Albümde milletvekillerinin siyasi partilere göre dağılımı, seçilme tarihleri, meslekleri, doğum tarihleri, mezun oldukları öğretim kurumları gibi bilgiler yer alıyor.

Şoförlerin inadı kötü bitti!Şoförlerin inadı kötü bitti!
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı! Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!
Millet İttifakı'na itiraz edildi!Millet İttifakı'na itiraz edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
26. Dönem TBMM Albümü İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir'e hapis cezası

HDP'li milletvekili Dilan Taşdemir'e hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı

AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.