TBMM'nin 26. yasama yılı yoğun geçti

İSMAİL ÇİMEN - TBMM, 26. yasama yılında 5 bin 910 saat görev yaptı, çalışmalar, 212 bin 863 sayfa tutanakla kayıt altına alındı.

AA muhabirinin derlemelerine göre, TBMM, 26. dönemde yoğun bir yasama ve denetim faaliyeti gerçekleştirirken başta anayasa ile İçtüzük değişikliği olmak üzere çok sayıda kanun değişikliğine imza attı.

Bu dönemde TBMM Başkanlığına sunulan 645 kanun tasarısından 445'i, iki bin 327 kanun teklifinden de 46'sı olmak üzere toplam 491 tasarı kabul edilerek kanunlaştı. Söz konusu kanunların 396'sı uluslararası anlaşmaları kapsarken halen 2 bin 264 kanun teklifi ve tasarısı komisyon ve Genel Kurul gündeminde yer alıyor.

Bu yasama döneminde 83 adet Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alındı. Yayımlanan 31 OHAL KHK'lerinin tamamı müzakere edilirken komisyonlara gelen 25 bin 428 dilekçeden 23 bin 406'sı sonuca kavuştu. Halen 2 bin 22 dilekçenin işlemleri devam etmektedir. Sonuçlanan dilekçeler oransal bazda yüzde 92'ye denk geliyor.

- Bin 251 tezkere geldi

26. yasama döneminde TBMM Başkanlığa bin 251 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldi. Bu tezkerelerden 743'ü Başbakanlığa iade edilirken 508 tezkere komisyonda bulunuyor.