TBMM'nin 26. yasama yılı yoğun geçti

İSMAİL ÇİMEN - TBMM, 26. yasama yılında 5 bin 910 saat görev yaptı, çalışmalar, 212 bin 863 sayfa tutanakla kayıt altına alındı.
AA muhabirinin derlemelerine göre, TBMM, 26. dönemde yoğun bir yasama ve denetim faaliyeti gerçekleştirirken başta anayasa ile İçtüzük değişikliği olmak üzere çok sayıda kanun değişikliğine imza attı.
Bu dönemde TBMM Başkanlığına sunulan 645 kanun tasarısından 445'i, iki bin 327 kanun teklifinden de 46'sı olmak üzere toplam 491 tasarı kabul edilerek kanunlaştı. Söz konusu kanunların 396'sı uluslararası anlaşmaları kapsarken halen 2 bin 264 kanun teklifi ve tasarısı komisyon ve Genel Kurul gündeminde yer alıyor.
Bu yasama döneminde 83 adet Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alındı. Yayımlanan 31 OHAL KHK'lerinin tamamı müzakere edilirken komisyonlara gelen 25 bin 428 dilekçeden 23 bin 406'sı sonuca kavuştu. Halen 2 bin 22 dilekçenin işlemleri devam etmektedir. Sonuçlanan dilekçeler oransal bazda yüzde 92'ye denk geliyor.
- Bin 251 tezkere geldi
26. yasama döneminde TBMM Başkanlığa bin 251 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldi. Bu tezkerelerden 743'ü Başbakanlığa iade edilirken 508 tezkere komisyonda bulunuyor.
Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulu 5 bin 910 saat çalıştı. Genel Kurulda 341 birleşimde 2 bin 860 saat, komisyonlarda da 663 toplantıda 3 bin 60 saat görev yapıldı. Çalışmalar, 212 bin 863 sayfa tutanakla kayıt altına alınmış oldu.
Yine aynı dönemde milletvekillerince 30 bin 500 yazılı soru, bin 700 de sözlü soru yöneltildi. İlgili bakanlıklarca 12 bin 396'sı yazılı, 568'i sözlü olmak üzere toplam 12 bin 964 soru önergesi cevaplandırıldı. Ayrıca, Başkanlığa yöneltilen toplam 198 yazılı soru önergesine de cevap verildiği bildirildi.
TBMM Başkanlığına sunulan 3 bin Meclis araştırması önergesinin 66'sı görüşülürken 22 gensoru önergesinin 16'sı müzakere edildi. Ayrıca Başkanlığa 34 genel görüşme önergesi ile 2 Meclis soruşturması önergesi verildi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yoğun geçen bir yasama yılını tamamlamak üzere olduklarını, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Türk milletine, demokrasiye ve Meclise hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere birleşimleri yöneten Başkanlık Divanı üyelerine, parti gruplarının başkan vekillerine, tüm milletvekillerine gayretleri için teşekkürlerini illetti.
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