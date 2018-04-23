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TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Kahraman kutlamaları kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Kahraman'ın yerini almasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kahraman, daha sonra kutlamaları kabul etti.

Kutlamalara, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları, AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, eski Meclis başkanları Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, eski ve yeni milletvekilleri, YÖK üyeleri, rektörler, meslek kuruluşlarının başkan ve üyeleri, askeri erkan, bürokratlar, dekanlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı törende CHP'yi Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri temsil etti.

Dün CHP'den İYİ Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da törende yer aldı.

Kabullerden önce Başbakan Yıldırım bir süre Genelkurmay Başkanı Akar ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan İsmail Kahraman

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