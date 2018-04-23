TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin, son 200 yıllık Türk Devlet tarihinin en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, "Yüz yıl önce olduğu gibi bugün de mazlum milletlerin umudu olarak, emin adımlarla doğru yolda yürümektedir." dedi. Yılmaz, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk çocuklarının dünya çocuklarıyla birlikte kutladığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bugünün çocukların bayramı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Cumhuriyet kurulurken bedelini, evlatlarını yetim bırakarak ödeyen kahraman şehitlerimizin çocuklarının bayramı. Ordusu galip gelsin diye aç kalmayı göze alan, son lokmasını cepheye gönderen aziz milletimin çocuklarının bayramı. Yurdun dört bir yanında, yere düşen bayrağı öperek yükseklere kaldıran, kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük güzel çocuklarımın bayramı. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da hayatının baharında şehit düşen kahraman çocukların bayramı. Türkiye'nin ve dünyanın bütün çocuklarına barış içinde umut dolu yarınlar diliyorum."

Yılmaz, bugünü çocuklara armağan eden Meclisin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadeleyi yöneten bütün milletvekillerini saygı ve rahmetle andı. - "Milletimizin bize çizdiği rotadan zerre kadar ayrılmadık" 98 yıl boyunca Meclis çatısı altında milli iradeye vekalet eden bütün milletvekillerine şükranlarını sunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "TBMM, bundan 98 yıl önce de milli irade üstünlüğünü savundu. 'Kuvayımilliyeyi amil, iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır.' diyerek yola çıktı. Halkın gücünün üstünde bir gücü o gün de tanımadı, bugün de tanımadı, yarın da tanımayacaktır. Tam bağımsızlığı, 'manda ve himaye kabul edilemez.' diyerek, 98 yıl önce savundu, bugün de savunuyor, yarın da savunacaktır. TBMM, bu ülkenin ve milletin gururudur. Bu Meclis, istikbal ve istiklal mücadelemizin en önemli savunucusudur. 23 Nisan 1920'de, 98 yıl önce bugün dualarla açılan Gazi Meclis, milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırdı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu süreçte Cumhuriyetimiz demokrasi ile de taçlandı.

16 yıldır bu ülkeyi idare eden siyasi kadro olarak, milletimizin bize çizdiği rotadan zerre kadar ayrılmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hükümet olarak milletimizin hayalini birer birer gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olan muhalefet partilerimize de eleştiri ve uyarılarıyla bu sürece verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz." Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye'nin bugün, dünden daha güçlü olduğunu, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine her geçen gün daha çok yaklaştığını söyledi. Çalıştıkça ve gayret ettikçe, milletin desteği ve hayır duasının arttığına işaret eden Yılmaz, "Hamdolsun, emekler ve gayretler zayi olmadı. Türkiye son 200 yıllık Türk Devlet tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Yüz yıl önce olduğu gibi, bugün de mazlum milletlerin umudu olarak, emin adımlarla doğru yolda yürümektedir." dedi.

Bakan Yılmaz, demokrasinin, birçok engeli aşarak hep birlikte bugünkü seviyesine geldiğini belirtti. - "1982 Anayasası vesayet kurumlarını güçlendirdi" 1960, 1971, 1980 ve 1997 yıllarında milletin iradesi hedef alınarak gerçekleştirilen darbelerin Türkiye'ye büyük bedeller ödettiğini ifade eden Yılmaz, "Milletimiz koalisyon, kriz ve kaos sarmalından uzun seneler boyunca kurtulamadı. 1980 darbesini müteakiben ülkemize zorla giydirilen 1982 Anayasası vesayet kurumlarını güçlendirdi. Bu Anayasa milletimizin bünyesine uymayan ve milli iradeyi hiçe sayan bir anayasa olarak yıllarca tartışıldı. Milletimiz her fırsatta demokratik ve özgürlükçü anayasa taleplerini dile getirdi. 1987'den itibaren yapılan anayasal değişikliklerle bu talepler karşılanmaya çalışıldı fakat tamamen sivil bir anayasa yapılması mümkün olamadı." değerlendirmesinde bulundu. 2002 sonrası milletin çizdiği rotada ilerleyen hükümetlerin, siyasi krizlerin yaralarını sardığı, ekonomik olarak güçlendiği ve yeni anayasa talebini karşılayacak noktaya geldiği dönemde, daha önce benzeri görülmemiş bir darbe girişimiyle karşılaşıldığını belirten Yılmaz, FETÖ ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında, milletin; hakkına, hukukuna ve evlatlarının geleceğine sahip çıktığını vurguladı.