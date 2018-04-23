TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "26. Dönem milletvekillerinin, yani bizlerin, sizlerin çocuklarımıza, torunlarımıza, sevdiklerimize bırakacağı en güzel miras, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı FETÖ darbe girişimine karşı topyekun direnmektir. Bu, bizim çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır." dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, yüce Meclis çatısı altında yapılan ilk konuşmanın Sinop Mebusu Şerif Bey'e ait olduğunu anımsattı. Kılıçdaroğlu, 23 Nisan 1920 Cuma günü, Hacıbayram Veli Cami'nde kılınan cuma namazının ardından, Anadolu'nun dört bir yanından gelen milletvekillerinin Birinci TBMM Binası'nda bir araya geldiğini, ilk toplantıya, en yaşlı üye sıfatıyla Şerif Bey'in başkanlık yaptığını anlattı. Şerif Bey'in İstanbul'un işgaline atıfla "Ezelden beridir hür ve bağımsız yaşayan milletimiz, bu esareti kesin ve kararlı bir biçimde reddetmiş, derhal vekillerini toplamaya başlayarak yüce Meclisini vücuda getirmiştir. Bu yüce Meclisin reisi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde geleceğini bizzat düzenleyerek ve bütün dünyaya ilan ederek Millet Meclisini açıyorum." dediğini belirten Kılıçdaroğlu, TBMM'nin bu konuşmayla sesini dünyaya duyurduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Milletin Meclisi artık onurlu yürüyüşünü başlatmıştır. En büyük güvencesi ise milletin kendisidir." dedi. - "Milletine bu kadar güvenen, yücelten..." Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te, "Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet, makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." sözüne işaret eden Kılıçdaroğlu, milletine bu kadar güvenen, milletini bu kadar yücelten devlet adamının tarihte çok az bulunduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, halkını baş tacı yapıp, milletin egemenliğini millete emanet eden bir lidere tarihte çok az rastlandığını dile getirerek Atatürk'ün, daha milli Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında, 22 Haziran 1919'da Amasya Tamimi ile halkına olan güvenini, "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır." şeklinde ifade ettiğini söyledi. Devleti kuranların millete olan güvenlerinin sözde kalmadığını bildiren Kılıçdaroğlu, ilk anayasa olan 1921 Anayasası'nda birinci maddenin, "Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir." olduğunu, bunun 1924 Anayasası'nda 3. madde olarak yer aldığını anımsattı.