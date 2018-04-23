Kılıçdaroğlu'nun, "Hep birlikte çocuklarımıza 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişimini başarısız kılma mirasının yanına, sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma kararı mirası vardır ki üzülerek söylüyorum ki bu kötü mirastır. Biz bu mirasın parçası olmadık ve parçası olmadığımız için de son derece mutluyuz." sözleri üzerine AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurulda konuşan Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz 2016'da darbecilerin başarısız kalması nedeniyle kahraman sıfatını hak eden 26. Dönem milletvekillerinin bir kısmının, 20 Temmuz OHAL darbesiyle milletin egemenlik haklarını ve bu hakların kullanıldığı TBMM'nin temel yetkilerini devrettiğini" savundu.

"Güçler ayrılığının olmadığı bir ülkede seçimlerin sadece bir anlamı vardır; sandıktan çıkarım, istediğimi yaparım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu anlayışın egemen olduğu bir ülkede milli irade, bir kişinin iki dudağı arasına teslim edilmiş demektir. Bu anlayışın egemen olduğu bir ülkede seçilenler halka hesap vermezler. Demokrasilerin özünde seçilmişlerin halka hesap vermesi temel kuraldır.

Demokrasinin gücünün, varlığının, güçlü bir kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kılıçdaroğlu, yasama, yürütme, bağımsız yargının, demokrasilerin olmazsa olmazları olduğunu ifade etti. Kuvvetler ayrılığının, aynı zamanda gücün demokratik kurallar içinde denetlenmesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin 4 veya 5 yıl içinde yapılmasının, o ülkede demokrasinin bulunduğunu göstermediğini belirtti.

Egemenliğin kullanılmasında hiçbir suretle, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmaması için kuvvetler ayrılığı ilkesinin getirildiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bütün demokrasilerin ana omurgasını kuvvetler ayrılığı ilkesinin oluşturduğunu kaydetti.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman da araya girerek, özel gündemle toplandıklarını, tarihi bir günde olduklarını hatırlatarak, birbirlerini iğnelememeleri uyarısında bulundu.

Bugün hükümet edenler, bırakın millete hesap vermeyi, yasama organının asli unsuru olan milletvekillerinin soru önergelerine dahil cevap vermiyorlar. Bu yürütme organının, yasama organını tanımaması demektir. Böyle bir tablo, bu Meclisin saygınlığına gölge düşürür. Ben bundan rahatsızım. Bırakın 15 günü, 15 ay içinde cevap verilmiyor. Siz milletin, milletvekilinin, Gazi Meclis'in hakkını sormayacak mısınız?"

-"Yetkileri elinden alınmış bir Meclis"

Kılıçdaroğlu, yasama, yargı ve yürütme gücünün, egemenliğin bir kişiye teslim edilmesi halinde hukukun üstünlüğünün yok olduğunu, üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, egemenliğin, bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılmış olacağını vurgulayarak, bugün bu tabloyu yaşadıklarını, bütün dünyanın da bu tablonun tanığı olduğunu öne sürdü.

Bu bayram gününde bu gerçekleri, bu çatının altında dile getirmenin, görevi ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çünkü bu Meclis, milli kurtuluş savaşını yöneten Meclis'tir ama üzülerek ifade edeyim ki bugün yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış bir Meclis'tir." dedi.