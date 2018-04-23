TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü

Meclisin millet iradesinin taşındığı yer olduğuna işaret eden Okutan, muhalefetin eleştirilerini aktarabileceğini, hükümetin de bu tutumu anlayışla karşılaması gerektiğini söyledi. Kendisi konuşmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı bakan ile milletvekillerinin Genel Kurul'dan ayrılmasına da tepki gösteren Okutan, "Burada bütün partiler dinlenildi. İYİ Parti'nin de dinlenilmesinin daha nazik bir davranış olacağını düşünüyordum. Bunu burada milletin huzurunda uygun görmediğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

TBMM'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlayan Okutan, iki özel gündemi bir araya getiren müstesna günün ülkeye mutluluklar getirmesini diledi.

23 Nisan'ın sadece çocuk bayramı olmadığını, aynı zamanda ulusal egemenlik bayramı olduğunu ifade eden Okutan, bugün ulusal egemenliğe bakıldığında Türkiye'nin bekasının tehlikede olduğunu savundu.

İnsanlığın kutuplaştırıldığını, ordunun caydırıcılığına gölge düştüğünü, devlet kurumlarının içinin boşaltıldığını ileri süren Okutan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerinin saldırı altında olduğunu söyledi.

Hak ve özgürlüklerin askıda olduğunu öne süren Okutan, "Devlet görevlileri kıskaç altındadır. İş dünyası korku içindedir. Türkiye yönünü kaybetmiştir. Kontrolsüz Suriye göçü, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir sorun haline gelmiştir. Eğitim boşluktadır, kültür ve sanat ihmal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin seçimlere katılacağını belirten Okutan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezde güçlü bir şekilde yerini alan partimiz, iktidar partisini siyasi yelpazede ait olduğu yere geri döndürecektir. Siyaset bu sayede rahatlayacaktır. Dengeler yerine oturacak ve siyaset normal bir düzene kavuşacaktır. Biliyoruz ki partimiz ilk seçimlerde güçlü bir şekilde Meclise girecek, tek parti sistemi, yerini zorunlu olarak çoğulcu parti sistemine bırakacaktır. Çünkü TBMM'de bir partinin her şeyi belirleyecek gücü elinde toplayacağı düzen bozulmuş olacaktır."

Genel Kurul'da konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yarın saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.