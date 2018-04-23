TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Unutulmasın ki 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecektir. TBMM, gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alarak ve yine milletimizin onay verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte daha da etkin ve güçlü bir şekilde ebediyen var olacaktır." dedi. Kalaycı, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'da partisi adına konuşma yaptı. İftihar edilecek bir adanmışlığa eşlik eden derin manevi hassasiyet içerisinde bir cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı kılınarak dualarla kurbanlarla tekbirlerle salavatlarla Kuran-ı Kerim tilavetiyle TBMM'nin açıldığını belirten Kalaycı, bunun, Türk milletinin 20. yüzyıldaki en önemli adımı ve eseri olduğunu vurguladı. TBMM'nin açılmasının, dönemin şartları dikkate alındığında destansı bir atılım ve kararlı bir adım olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Milletimiz kendi geleceğine bizatihi kendisinin yön vereceğini 23 Nisan 1920 itibarıyla göstermiş, temsilcileri eliyle tüm dünyaya duyurmuştur." diye konuştu.

Mustafa Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle ifade edecek olursak, Büyük Millet Meclisi, bizi yaşatmamak isteyenlere karşı, yaşamak hakkımızı müdafaa etmek üzere toplanmıştır. TBMM, her şeyden önce Türk milletine duyulan sevgi ve saygının eşsiz bir tezahürü, çok kıymetli bir ürünüdür. Milli iradeye sadakatin, milli egemenliğe bağlılığın, meşruiyete verilen önemin çok açık, çok net kanıtıdır. Milli varlığın mukaddes bir bütün olduğunun ispatı, parçalanamaz ve el uzatılamaz bir değer olarak bayraklaştığının teyit ve temini, çatısı altında bulunduğumuz kutlu Meclisimizin başarısıyla ve garantisiyle cihana duyurulmuştur. Fedakarlık burada zirveye tırmanmış, vatan ve millet sevgisi buradan özgürlük kıvılcımını tutuşturmuştur. Anadolu'nun ortasında, o dönemin zor şartları altında hilalin cihana meydan okuması, milletimizin hayat ve varlık haklarına sahip çıkması şüphesiz Büyük Millet Meclisi'nin üstün kabiliyeti ve mücadele azmiyle gerçekleşmiştir." İlk Meclis'in kahraman mebuslarının dünya görüşleri, doğdukları yöreler, etnik kökenleri farklı farklı olsa da hepsinin birden büyük Türk milletinde kaynaştığını, davalarına inandığını, vatan ve bayrak ortak paydasında buluştuklarını belirten Kalaycı, Ankara'ya gelmenin ölüm demek olduğu bir dönemde, burada toplanan kahramanların, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ve Türk milletinin sesi, nefesi ve demir yumruğu olduklarını dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nın önder kadrosu ile millet arasında bir düşünce ve inanç birliği oluşması sonucunda TBMM'nin kurulduğunu anlatan Kalaycı, "Eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milletinin ortaya koyduğu bu güç, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. Mücadeleyi kazanan ordular, hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orduları, yani milletin kendisidir." dedi. Milli mücadelenin, devleti henüz teşekkül etmemiş olan Büyük Millet Meclisi'nin komutasında ve önderliğinde kazanıldığını hatırlatan Kalaycı, "Meclisimiz, bağımsızlık savaşı kazanmış ve vatan kurtarmış ilk meclistir. Bunun için 'Gazi' meclis unvanını fazlasıyla hak etmiştir. Hamdolsun bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi de ilk Meclis'in emanet ve şerefine korkusuzca sahip çıkarak, 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ işgalini durdurmuş, bu haliyle ikinci defa vatan kurtarıcılığı unvanına layık olmuştur. Gazi Meclis, 15 Temmuz'da bir kez daha Gazilik unvanını teyit etmiştir." diye konuştu. TBMM'nin inanmışlığın eseri ve korkusuz yüreklerin mükafatı olduğunu belirten Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti:

"İmparatorluğumuzun yıkıntıları arasından yeni bir devlet doğmuşsa Mondros'tan Sevr'e kadar yazılan imha belgeleri yırtılıp atılmışsa Türk milleti aynı ülküler etrafında buluşmayı başarabilmişse bunun şeref payesi elbette TBMM'ye aittir. Büyük Millet Meclisi Malazgirt’in emanetini yere düşürmemiş, binlerce yıllık haysiyet ve itibarımızı lekeletmemiş, milletimizin gidecek, sığınacak veya vazgeçecek bir yurdu olmadığını gerek irfanıyla gerek hamiyetiyle gerekse de tutkusuyla ortaya koymuştur. Tarih, Gazi Meclisimizin bu muhterem ve hayranlık uyandıran ulvi vasfını her fırsatta gösterecek ve milli yürekler her şart altında bunu hayırla yad edecektir." "Unutulmasın ki 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecektir. TBMM, gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alarak ve yine milletimizin onay verdiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte daha da etkin ve güçlü bir şekilde ebediyen var olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Kalaycı, Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu sürece daima muzaffer olduğunu ve kutlu mazisine altın sayfalar eklediğini vurguladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahramanları ve vatanın selameti için canlarını seve seve ortaya koyan şehitleri rahmet ve minnetle anan Kalaycı, "Bu vesileyle gözümüzün nuru, hayatımızın en güzel meyvesi ve geleceğimizin teminatı olan bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı. -15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kalaycı'nın konuşmasının ardından söz aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan tartışmalara atıfta bulunarak partilerine yönelik, "15 milletvekilini kiraya verenler" ifadesinin kullanıldığını anımsatan Özel, şunları kaydetti: "3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidar partisinin genel başkanı milletvekili olamamıştı. 9 Mart 2003'te seçimle sonuçlanacak bir anayasa değişikliğiyle birlikte iki parti Siirt'teki tüm milletvekillerini istifa ettirdi. Partilerinin kararıydı ve Siirt'teki milletvekillerinin istifası sonucu demokrasi kahramanı olundu ve Genel Başkanınız geldi milletvekili ve Başbakan oldu ancak bugün, 15 arkadaşımıza bu haksız, hadsiz ve terbiye yoksunu ifadeyi kullanmaktan sayın grup başkanvekilini menederiz. Demokrasi düşmanları, demokrasi kahramanlarının yaptıkları kahramanlığı anlayamazlar. Kiralık insanlarancak bir tek adamın verdiği karar dışında karar veremeyen, oy kullanamayan ama buna rağmen her ay maaş alanlar kiralık olanlardır. Arkadaşlarımızı kiralayabilecek ya da satın alabilecek bir parayı dünyanın hiçbir matbaası basamaz, onlar birer demokrasi kahramanıdır."

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de Özel'in söylemlerinin demokratik anlamda sıkışmışlığın, çaresizliğin ve acziyetin sözleri olduğunu savunarak, "15 milletvekilinin oradaki görüntülerini hep beraber izledik, adeta hepsi limon yemiş gibi yüzleri ekşi, mutsuz ve partilerinden gitmelerinin üzüntüsünü yaşıyordu. Dünkü yaşanan olaylarla 15 milletvekilinin CHP'den, Atatürk'ün partisinden, anamuhalefet partisinden bir başka partiye transferlerine, gönderilmelerine, onların üzüntülerine Türkiye olarak hep beraber tanık olduk." değerlendirmesinde bulundu. Bu milletvekillerinin, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçtiklerinin beyan edildiğini hatırlatan İnceöz, "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir dönemde 15 milletvekilinin genel başkanlarının talimatlarıyla bir başka partiye rızaları, iradeleri hilafına geçişine milletimiz 24 Haziran'da sandık kurulduğunda gereken cevabı verecektir." diye konuştu. Özel ise AK Parti'ye yönelik "tek adam" eleştirisinde bulunarak, CHP olarak "tek adam rejimini de bunu övenleri de kınadıklarını" söyledi.

- "Bu mevzular zaten meydanlarda çok konuşulacak" Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, günün anlam ve önemine işaret ederek, meselenin ajite edilmemesi ve Meclis'in aşındırılmaması gerektiğini söyledi. Demokrasinin gereği olarak sandığın milletin önüne 24 Haziran'da geleceğini hatırlatan Kahraman, "Bir propaganda zamanı da var, orada görüşürsünüz." dedi. "20 Temmuz Meclis darbesi" gibi ve benzeri ifadelerin kullanılmaması ricasında bulunan Kahraman, "Günün ehemmiyetine, önemine binaen burayı bir müzakere makamı, yeri, mekanı olmaktan çıkarıp mücadele ve kavga yeri haline getirmeyelim." ifadesini kullandı. Kahraman, "Mevzuları bayram hukuku, ahlakı, yaşayışı, günü içinde halledelim. Bu mevzular zaten meydanlarda çok konuşulacaktır, anlaşılacaktır." dedi. AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her fırsatta millet iradesinin üstünlüğüne vurgu yaptığını, bunu da 15 Temmuz gecesi çok net olarak gösterdiğini belirtti. CHP Grubuna yönelik sorular yönelten İnceöz, "Genel Başkanları nasıl Genel Başkan olmuş? Genel Başkanları 15 Temmuz 2016 gecesi neredeymiş? Hazır bunu buradayken açıklasın." diye konuştu.