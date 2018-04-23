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TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: - "(Genel Kuruldaki tartışmalar) Demokrasi ayıbı. İçine sindiremiyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaların demokrasi ayıbı olduğunu savunarak, "İçine sindiremiyorlar. Başarıyı sindirememek yenilginin belirtisidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundaki tartışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bunun demokrasi ayıbı olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "İçine sindiremiyorlar. Başarıyı sindirememek yenilginin belirtisidir." diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü

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