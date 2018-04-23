TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmaların demokrasi ayıbı olduğunu savunarak, "İçine sindiremiyorlar. Başarıyı sindirememek yenilginin belirtisidir." dedi.
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundaki tartışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bunun demokrasi ayıbı olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "İçine sindiremiyorlar. Başarıyı sindirememek yenilginin belirtisidir." diye konuştu.
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