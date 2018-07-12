TBMM'nin yeni Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı seçilen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kendisine oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağını bildirdi. TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, bir teşekkür konuşması yaptı. 27. Dönem Yasama Meclis'inin millete, ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, Gazi Meclisin 28. Başkanı olarak, kendisini seçen herkese teşekkür etti. Yıldırım, nice meşakkat ve imkansızlıklar içinde milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla ayağa kalkmasını sağlayan Birinci Meclis üyelerine, başta TBMM'nin ilk Başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve ecdatlarını yad ettiğini belirterek, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi. Gazi Meclise, bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM'nin yeni yönetim sistemiyle, yasama faaliyetlerine de başlangıç yaptığını kaydetti. Binali Yıldırım, bu dönemde Meclisin görev ve sorumluluklarının çok daha arttığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasama ve denetim görevleriyle, Meclisimiz bir yandan memleketimizin, milletimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken, diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Cumhurbaşkanı'nın ve kabinesinin icraatlarını daha etkin ve verimli yapabilmesine imkan sağlayan yasal taleplerini de yerine getirecek, değerlendirecektir. Yeni dönem Meclisi, yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına da sahip olmuştur. Zira oy veren vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı, bu yüce Meclis çatısı altında temsil imkanına kavuştu. Yeni dönem güven ve istikrarı, icraatta, yürütmede temin ederken, yasama meclisinde de temsilde adaleti getirmiştir. Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Bir başka deyişle kanun yapma yetkisi tamamen Meclise ve değerli milletvekillerimize ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir. Meclis araştırması, Meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir."

-"Rehberimiz, Anayasa ve İçtüzük" Binali Yıldırım, görev süresi içinde milletin beklentilerini karşılayacak şekilde, yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerinin bölgelerine yönelik taleplerin, sorunların gündemde tutulması ve hükümet nezdinde etkin şekilde takip edilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini bildirdi. Çalışmalarında rehberlerinin, milletin iradesi, Anayasa ve İçtüzük olacağını ifade eden Yıldırım, seçilmesine katkı sunan bütün milletvekillerine, açıkça desteğini, iradesini ortaya koyan AK Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti. Yıldırım, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim." dedi. Yıldırım, bir önceki yasama döneminde Mecliste hizmet veren, başarılı görevler ifa eden Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkanvekili Hakkı Köylü'ye teşekkür ederek, 27. Dönem'in en yaşlı üyesi sıfatıyla bu birleşimleri yönetmesi beklenen ancak mazereti nedeniyle yerine getiremeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a da acil şifa diledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın tutuklu milletvekillerini anımsatması üzerine Yıldırım, "Biraz sabredersen Tanal... Daha Bismillah dedik, başladın dalmaya..." diye karşılık verdi. - "Parlamenter sistemin son Başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı" TBMM Başkanı Yıldırım, yeni dönemde Meclisin bütün üyelerinin, Türkiye'nin, milletin beklentileri doğrultusunda en güzel şekilde görev yapmanın gayretinde olacağını vurguladı. Yıldırım, şunları kaydetti: "Bizim amacımız bu yüce çatı altında değerli milletvekillerimizin ülke ve millet menfaatine, yürütmenin görevlerini daha etkin şekilde yapabilmesi için ihtiyacı olan düzenlemeleri yapmak, bir yandan da milli irade adına yürütmeyi denetlemek olacaktır. Bu nedenle bu dönemde bütün milletvekillerime yapacakları katkılardan dolayı peşinen teşekkür ediyorum. 16 Nisan halk oylamasıyla 95 yıllık Cumhuriyet dönemimizin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıldı. Parlamenter sistemin son başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 24 Haziran seçimleri sonucu göreve başlayan Sayın Cumhurbaşkanıma ve kabinesine de görevlerinde başarılar diliyorum. Bugünlere gelmemizde bu yüce Meclisin, birçok konuda aktif katkısı oldu. Bu Meclis, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerdir. Bu Meclis, Cumhuriyetin kurulduğu yerdir. Bu Meclis, darbelere karşı kahramanca direnen milletvekillerimizin olduğu yüce çatıdır. 15 Temmuz gecesi, hiçbir parti farkı gözetmeksizin bu Meclis açık durdu, bombalara rağmen milli iradeden, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu esasından taviz vermeden, darbecilere karşı direnmesini başarmış bir Meclistir. 15 Temmuzun ikinci yılını pazar günü tekrar anacağız. Ülkemizin birliği için vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diyorum, mekanları cennet olsun, bütün gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bugünlere gelmemde birçok fedakarlığa katkı sağlayan eşim Semiha Hanım ve bütün aile fertlerime de teşekkür ediyorum."