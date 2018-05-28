TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, muhalefeti eleştirerek, "Onların Türkiye'ye ilişkin bir derdi var mı? Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın. Allah aşkına böyle bir siyaset olur mu?" dedi.

Aydın, partisinin Turgut Reis Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslanabilecek başka bir lider ve başkan adayı olmadığını belirtti.

2023 hedeflerini ortaya koyduklarını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Biz iktidar olduğumuz sürede neler yaptık, anlatıyoruz. Ama bundan sonra neler yapacağımızı da anlatıyoruz. Bir başka parti Türkiye'nin yarını için bir proje getirebildi mi? Onların Türkiye'ye ilişkin bir derdi var mı? Tek dertleri yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Türkiye batarsa batsın. Allah aşkına böyle bir siyaset olur mu? Biz yapacağız diyoruz ve yapıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Onların ufku dahi alamazken, onların hayal dahi edemediklerini biz gerçekleştirdik. Biz Türkiye'yi amatör ligden aldık, şampiyonlar liginde oynatıyoruz, G-20'de oynatıyoruz. Biz hala da yapacağız, diyoruz. Ama onlar ne diyor, 'Biz gelirsek o yatırımları durduracağız' diyor. Bir tarafta yapanlar, öbür tarafta yıkanlar, yıkmaya çalışanlar. 24 Haziran fırsatını kaçırmayalım."