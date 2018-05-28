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"Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 02:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın: - "Onların Türkiye'ye ilişkin bir derdi var mı? Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın. Allah aşkına böyle bir siyaset olur mu?" - "Bunu yapan FETÖ aklı, Batı zihniyeti ve onun uşaklarıdır. 'Recep Tayyip Erdoğan'a tamam da parlamentoya hayır' diyorlar. Bu kabul edilir mi?"

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, muhalefeti eleştirerek, "Onların Türkiye'ye ilişkin bir derdi var mı? Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın. Allah aşkına böyle bir siyaset olur mu?" dedi.

Aydın, partisinin Turgut Reis Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslanabilecek başka bir lider ve başkan adayı olmadığını belirtti.

2023 hedeflerini ortaya koyduklarını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Biz iktidar olduğumuz sürede neler yaptık, anlatıyoruz. Ama bundan sonra neler yapacağımızı da anlatıyoruz. Bir başka parti Türkiye'nin yarını için bir proje getirebildi mi? Onların Türkiye'ye ilişkin bir derdi var mı? Tek dertleri yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Türkiye batarsa batsın. Allah aşkına böyle bir siyaset olur mu? Biz yapacağız diyoruz ve yapıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Onların ufku dahi alamazken, onların hayal dahi edemediklerini biz gerçekleştirdik. Biz Türkiye'yi amatör ligden aldık, şampiyonlar liginde oynatıyoruz, G-20'de oynatıyoruz. Biz hala da yapacağız, diyoruz. Ama onlar ne diyor, 'Biz gelirsek o yatırımları durduracağız' diyor. Bir tarafta yapanlar, öbür tarafta yıkanlar, yıkmaya çalışanlar. 24 Haziran fırsatını kaçırmayalım."

Sadece Adıyaman'ın ve Türkiye'nin değil tüm mazlumların umudu olduklarını dile getiren Aydın, yıkılmayan tek kale olduklarını ve bu kaleyi 24 Haziran'da sandıktan çıkaracaklarını kaydetti.

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- "Tek amaç millete hizmet"

Aydın, siyasette tek amaç olarak millete hizmeti esas aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu esas doğrultusunda dünden bugüne yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımızı ifade ediyoruz. Muharrem İnce ne diyor, Avrupa Birliği büyükelçileri 'Sen gelirsen Tayyip Erdoğan'ı ne yapacaksın' diyorlar değil mi? Yazıklar olsun. Kendi ülkesi ve liderini satacak kadar alçalabiliyor mu insan? Onlar Batı ile iş birliği yapıyor. Batı 'Verin Tayyip Erdoğan'ı yoksa sizi tek ayak üstünde bekletmeye devam ederiz' diyor. Yapamadıklarını sandıkta türlü türlü işlerle yapmaya çalıştılar. Darbeler yapmaya çalıştılar. Olmadı cebimizle oynamaya başladılar. Döviz kurları üzerinden hesap yapmaya çalıştılar. O ekonomi derecelendirme kuruluşları siyasi sahiplerle hareket ederek derece notumuzu düşürmeye çalışıyor. Halbuki 2017'nin en çok büyüyen ülkesi Türkiye. İhracatını, turizm gelirlerini artıran ülke Türkiye. Durum böyleyken döviz neden bu kadar yükselir, diye lütfen düşünün. Operasyon üstüne operasyon yapıyorlar. Halk bu operasyonları nasıl bozduysa 24 Haziran'da da yine inşallah sandığın dibine koyacak."

"Bir başka oyun ve fitne içimize sokulmaya çalışılıyor." diyen Aydın, "Bunu yapan FETÖ aklı, Batı zihniyeti ve onun uşaklarıdır. 'Recep Tayyip Erdoğan'a tamam da parlamentoya hayır' diyorlar. Bu kabul edilir mi? Eğer siz Recep Tayyip Erdoğan'ı oraya yüzde 70 ile de gönderseniz ama mecliste çoğunluğu sağlamazsanız Recep Tayyip Erdoğan'ı hemen alaşağı ederler. Recep Tayyip Erdoğan'ı çalışamaz hale getirirler. Sistemi tıkarlar. Onların düşüncesi Türkiye batarsa batsın, umurlarında değil. Ama biz o kirli hesapları da bozacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aydın ve 27. dönem milletvekili adayları, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

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27. dönem milletvekili adayları seçim irtibat bürosunun açılışı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın

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