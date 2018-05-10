MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye katılan 15 CHP milletvekilinin tekrar partilerine dönmelerine ilişkin, "15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik, CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun." ifadelerini kullandı. Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demokrasinin kökleşmesi ve yaşamasına imkan sağlayan şartların başında, birbirlerinin egemenliğini dolayısıyla da keyfi baskısını önleyecek güçler dengesi bulunduğuna dikkati çeken Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bunu sağlayan mekanizma, dinamik vasıta ve muhtevalara sahip olduğunu vurguladı. Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin istikrarlı yükselişini gaye edindiğini, Türk milletinin huzur ve güvenliğini demokrasi ilkeleri çerçevesinde tahkim ve temin etmeyi hedefleyerek, milli ülkülerin gerçekleşmesine baş koyduğunu anlatan Bahçeli, "Bunun çare ve yolu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye'nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve bayat siyasi akım ve aktörler, hangi tahrik ve tezgaha heves ederlerse etsinler, asla başaramayacaklar, asla milli diriliş ve devamlılığı engelleyemeyeceklerdir. Cumhur İttifakı mazlumların umudu, masum ve mağdurların ufku olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Siyasetin, millete hizmetin demokratik vasıtası olduğuna işaret eden Bahçeli, "Ancak siyaset ahlaklı yapılmalı, adam gibi gerçekleştirilmeli, siyasetçiler ise hile ve hülleye tevessül ve tenezzül etmemelidir." ifadesini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu açıdan, CHP ve İP Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır. Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan'da İP'e zorla geçirilen 15 CHP milletvekili,18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. 'Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar. Demokrasinin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler. 24 Haziran'da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar...' Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı. Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız. 15'liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik, CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun."