"Tek seçenek, Anayasa Mahkemesine gidiş"

Emre, terörle mücadele amaçlanıyorsa bu mücadeleyi Meclis eliyle ortaklaşa yapmanın herkesin ortak yükümlülüğü olduğunu her zaman dile getirdiklerini aktardı.

Teklifin, "OHAL'in üç yıl süreyle uzatılmasına yönelik olduğunu" savunan Emre, siyasal, sosyal, ekonomik anlamdaki çöküşün hızla devam edeceğini, bu çöküşe yönelik olası tepkilerin bastırılması konusunda bir hazırlık içerisinde olunduğunu iddia etti.

Emre, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dün itibarıyla TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandığını ve bugün de komisyondan muhtemelen geçeceğini anımsattı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Yasa yoluyla yeni bir OHAL dönemi açılacaktır. Bu yasa kabul edilirse tabii ki buna karşı tek seçenek, Anayasa Mahkemesine gidiştir." dedi.

Kanun teklifinin içeriği hakkında da bilgiler veren Emre, "Bu düzenlemeler Türkiye'yi geriye götüren düzenlemelerdir. Türkiye'nin otoriter bir rejimle yönetilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Biz haklıyız. Bu haklı mücadelemizde, en azından ülkenin yarısına yakın bir kısmı bizlerin haklılığı doğrultusunda her türlü manipülasyona, tek taraflı seçim imkanına rağmen bir karşı duruş sergilemiştir. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Tüzük kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri konmuştur"

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu ise yeni dönemde tüzüğün yerini Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aldığını söyledi.

Kararnamelerle çok temel düzenlemeler yapıldığını ifade eden Kaboğlu, "Oysa kararname adı verilen bu metinler, normlar sıralamasında yasanın altında yer almaktadır. Tüzük kaldırılarak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri konmuştur. O nedenle öncelik yasanındır. Yasanın da anayasaya aykırı olmaması gerekiyor." dedi.

Teklifin anayasaya aykırı hükümlerle dolu olduğunu savunan Kaboğlu, "Bu yasa eğer bu haliyle yürürlüğe girerse üç yıl daha olağanüstü halin uzaması, belki de düne kadar uygulanan OHAL dönemini aratacak tehlikeleri beraberinde getirecektir." diye konuştu.