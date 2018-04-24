HABER

Tekin: “PKK’nın siyasi uzantısıyla pazarlık yapanlar gereken cevabı alacaklar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, “PKK’nın siyasi uzantısıyla gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere, Türk milletinin gerekli ve hak ettikleri cevabı vereceğine inanıyorum” dedi.Taner Tekin, partisini il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekin: “PKK’nın siyasi uzantısıyla pazarlık yapanlar gereken cevabı alacaklar”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, “PKK’nın siyasi uzantısıyla gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere, Türk milletinin gerekli ve hak ettikleri cevabı vereceğine inanıyorum” dedi.
Taner Tekin, partisini il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tekin, “MHP ittifak tercihini kullanarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiştir. 15 Temmuz sonrası bu ülkede bir cephe oluştu. Özellikle 16 Nisan referandumuyla beraber bazı şeyler netleşti. Bu cephenin bir tarafı milli birlik ve beraberlik cephesi diye adlandıracağımız Cumhur ittifakı, diğeri ise şer cephesi olarak adlandırdığımız gayrı milli unsurlarla beraber gizli pazarlıklar içerisinde olduğuna inandığımız bir cephe. Bu cephenin içerisinde kimler olduğunu önümüzdeki günlerde çok rahat bir şekilde göreceğiz. PKK’nın siyasi uzantısıyla gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere de Türk milletinin gerekli ve hak ettikleri cevabı vereceğine inanıyorum. Bunun cevabını inşallah 24 Haziran gecesi Türk milleti çok açık ve net şekilde verecektir” diye konuştu.
CHP’nin çatısı altındaki 15 milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesini de değerlendiren Taner Tekin, “Milletin iradesini savunan, sözde demokrasiyi yere göğe sığdıramayan bir partinin, milletvekillerini kendilerine oy veren vatandaşların iradesini pazarlık malzemesi haline getirerek, başka partiye hile ve hülle yoluyla geçirilmesi, kamuoyunun takdirine kalmıştır. Onların Cumhurbaşkanı olarak kimi gösterdikleri de önemli değil. Her hangi bir kişiyi aday olarak gösterebilirler. Bizim adayımız bellidir” şeklinde konuştu.

Tekin: “PKK’nın siyasi uzantısıyla pazarlık yapanlar gereken cevabı alacaklar”

Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
CHP'de aday olarak iki isim öne çıktıCHP'de aday olarak iki isim öne çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Diğer Haberler
İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

Eski Bakan Salim Ensarioğlu İYİ Parti'ye katılıyor

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Son dakika! İYİ Parti resmen açıkladı

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.