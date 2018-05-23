Tekirdağ'da Ak Partili milletvekili adayları tanıtıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA TEKİRDAĞ'da, 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti milletvekil adayları Çorlu ilçesinde halka tanıtıldı. İkinci sırada aday olan Mustafa Yel, şehir turundan sonra meydan da davul zurna eşliğinde göbek attı. Ak Parti, 24 Haziran genel seçimleri için Tekirdağ'dan Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, Kerim Atalay, Abdullah Öge ve Cem Karaca'yı aday gösterdi. Adaylar bugün Çorlu ilçesinde halka tanıtıldı. Toplantının ardından adaylar davul zurna eşliğinde Cadde üzerinde halkı ve vatandaşı selamladı. Bir süre sonra Atatürk Meydanı'nda gelen adaylar burada kendilerini bekleyen partililerle selamlaştı. İkinci sırada adayı Mustafa Yel davul zurna eşliğinde alanda oynayarak göbek etti.

