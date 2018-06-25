Tekirdağ'da CHP 3, Ak Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP 3, Ak Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

27'nci dönem milletvekili seçimlerinde sandıkların tamamının sayıldığı Tekirdağ'da resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti adayları TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, milletvekili seçildi. Tekirdağ'da CHP'den CHP, Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün ve Candan Yüceer milletvekili seçildi. İYİ Parti'nin Tekirdağ birinci sıra adayı Enez Kaplan da milletvekili olarak meclise girdi.

Prof. Dr. Mustafa Şentop(Ak Parti): 6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. ve 25. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.