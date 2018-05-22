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Tekirdağ'da CHP'li aday, adaylıktan çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’da, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 6’ncı sıradan milletvekili adayı gösterdiği Arzu Mandalı Sucu, listedeki yeri nedeniyle adaylıktan çekildi.

Tekirdağ'da CHP'li aday, adaylıktan çekildi

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 6’ncı sıradan milletvekili adayı gösterdiği Arzu Mandalı Sucu, listedeki yeri nedeniyle adaylıktan çekildi.
CHP, Tekirdağ'da Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Adem Dalgıç, Arzu Mandalı Sucu ve İsmail Doğaroğlu'yu 24 Haziran seçimleri için milletvekilliğine aday gösterdi. 6'ncı sırada aday gösterilen Arzu Mandalı Sucu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi. Sucu, yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:
"Ben daha 2 seçim geçirdim. Bu seçimde yapılan araştırmalar sonucunda, gerek örgüt, gerekse komisyonda sıralamam 3'üncü olarak gitti. Ancak bireysel lobiler, bireysel hırsların da devreye girmesiyle sıralama değişti. Bunlar devreye girmese daha çok vekil çıkartacaktık. Bunlar canımı sıktı ve tepki vermek istedim. Bunun için de adaylıktan çekildim. Ben örgütümün yanındayım. Bu süreçte gerçekten çok olumlu tepkiler aldım. Çok kişi aradı, bana destek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet kadınıyım, Atatürk’ün askeriyim."

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