Tekirdağ'da İYİ Parti milletvekili adayı, adaylıktan çekildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da İYİ Parti'den 6'ncı sıra milletvekili adayı gösterilen Tuncay Kırmızıgül, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Tekirdağ İYİ Parti 6'ncı sıra milletvekili adayı Tuncay Kırmızıgül bu nedenle adaylıktan çekildiğini söyledi. Yorulmaması ve stres yaşamaması gerektiğini söyleyen Kırmızıgül, "Terlememem ve bu süreçte fazla yorulmamam gerekiyor, stres yaşamamam gerekiyor. O nedenle milletvekili adaylığından çekildim. Partime küskünlüğüm söz konusu değil. Elimden geldiğince, sağlığım el verdiğince partime desteğim sürecek" dedi.

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