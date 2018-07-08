HABER

Tekirdağ'daki tren kazası

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulunan Ünal, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

PARTNERTatil yapmak hakkımız!Tatil yapmak hakkımız!
Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiasıHulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası
CHP'li Özel: Yemin töreninde ayağa kalkmayacağızCHP'li Özel: Yemin töreninde ayağa kalkmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Çorlu Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya gelen aşk dolu mesajı yayınladı

Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'ya gelen aşk dolu mesajı yayınladı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı iddiası

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.