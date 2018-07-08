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Tekirdağ'daki tren kazası

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 23:40 | Son Güncelleme

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından kazada yaralananların ve ailelerinin tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlar ile partinin il ve ilçe örgütlerine acil dayanışmaya çağrısı yapıldı

HDP Merkez Yürütme Kurulunca Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlara ve partinin bölgedeki teşkilatlarına acil dayanışma çağrısında bulunuldu.

HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, kazada yaralananların ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşların ve partinin bölgedeki il ve ilçe teşkilatlarının acil dayanışmaya çağrıldığı belirtilerek, "Kazaya sebep olan her türlü ihmal ve sorumsuzluğun ortaya çıkarılması, sorumluların cezalandırılması ve tüm bu süreçlerin şeffaflıkla yürütülmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Tekirdağ'daki tren kazası

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