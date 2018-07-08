Tekirdağ'daki tren kazası

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Yılmaz, Uzunköprü-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu treninin Çorlu’da bazı vagonlarının raydan çıkması sonucunda yaşanan kaza dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, "Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

