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Tekirdağ'daki tren kazası

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 23:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir" - "Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin, "Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası dolayısıyla mesaj yayımladığı bildirildi.

Mesajında, bu akşam meydana gelen tren kazasının, milletçe herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir.
Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır.
Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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