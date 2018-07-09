Tekirdağ'daki tren kazası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.
Kaya, Twitter hesabından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Kazada vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kaya, "ASDEP personeliyle vatandaşların ve ailelerinin yanındayız. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren yaralılara da acil şifalar diledi.
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