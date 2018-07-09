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Tekirdağ'daki tren kazası

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 00:07 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile Sosyal Destek Programı personelinin, tren kazasında yaralananların ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Çorlu'daki tren kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelinin, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi.

Kaya, Twitter hesabından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kazada vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kaya, "ASDEP personeliyle vatandaşların ve ailelerinin yanındayız. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren yaralılara da acil şifalar diledi.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Tekirdağ'daki tren kazası

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