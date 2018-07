Tekirdağ'daki tren kazası

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, bu itibarla her türlü ihtimalin dikkate alınarak her türlü kaza riskinin önceden hesaplanmasının ve proaktif bir müdahale ve mücadele ruhunun seferber edilmesinin vazgeçilmez önemde olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dünkü tren kazasıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın süratle tahkim ve temini sağlanarak sonuca bağlanması aciliyet celbetmektedir.

Diğer yandan, eğer varsa, eğer tespiti halinde sorumlular ve ihmale davetiye çıkaranlar hakkında lazım gelen yasal işlemler ve idari tasarruflar hızla yapılmalıdır.

Acımız büyük olsa da milletçe bu acıyı saracak, birlik ve dayanışmayla sıkıntıları aşacak iradi vasfımız ve manevi gücümüz vardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tren kazasında yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Dualarımızın onlarla olduğunu, durumlarını yakından takip ettiğimizi bilmelerini ümit ediyorum."

Bahçeli, kazada hayatlarını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diledi.