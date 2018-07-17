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Tekirdağ'daki tren kazası

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer: - "Çorlu faciasını unutmayacağız, unutturmayacağız. Nedenleri ve sorumlularının ortaya çıkarılması için elimizden geleni yapacağız"

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Çorlu faciasını unutmayacağız, unutturmayacağız. Nedenleri ve sorumlularının ortaya çıkarılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yüceer, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 9 gün önce meydana gelen tren kazasında tarihin en büyük facialarından birinin yaşandığını, 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Edirne'ye giden her ulaştırma bakanının hızlı tren sözü verdiğini, vatandaşların beklentisinin ise bu olmadığını belirten Yüceer, vatandaşların bakandan, Çorlu tren faciasının sorumlularını yargının önüne çıkarmasını beklediğini dile getirdi.

Kazanın olduğu alandaki toprağın yumuşak olduğunu, yağış alınca çamur haline geldiğini, alana araçların girmesinin oldukça zor olduğunu anlatan Yüceer, vatandaşların, kaza öncesi ve sonrasındaki süreçte ağır ihmallerin, gecikmelerin olduğunu, can pazarı yaşandığını ifade ettiğini aktardı.

Raylar ile menfez arasındaki toprağın tamamen boşaldığına, rayların adeta havada olduğuna dikkati çeken Yüceer, aşırı yağışın bu faciayı açıklayamayacağını, mühendislik ve altyapı ihmali bulunduğunu iddia etti. Yüceer, kazaların bir daha yaşanmaması için alınacak önlemlerin konuşulması gerektiğini vurguladı.

Candan Yüceer, ihalelerde denetimsizlik, demiryollarını özeleştirilmesiyle beraber personel eksikliği bulunduğunu savunarak, "Çorlu faciasını unutmayacağız, unutturmayacağız. Nedenleri ve sorumlularının ortaya çıkarılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kurultay için imza toplandığının anımsatılması üzerine Yüceer, delegelerin sonuç ne olursa olsun en doğru kararı vereceğinden şüphesinin bulunmadığını söyledi. Yüceer, CHP'nin, demokrasi kültürünü içselleştirmiş, parti içi demokrasiyi tesis etmiş bir parti olduğunu kaydetti.

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