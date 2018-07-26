Tekirdağ'daki tren kazası

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin, "Kazayı doğal afetlere bağlayan, mühendislik biliminin gereklerini yok sayan açıklamalarla insan hayatının sudan ucuz hale getirilmesine isyan ediyoruz." dedi.
Aygun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazası sonrası, ihmal zincirlerinin ortaya çıktığını savundu.
Yetkililerin kazanın sorumluluğunu üstlenmediğini ileri süren Aygun, "Bilimsellikten uzak, kazayı doğal afetlere bağlayan, mühendislik biliminin gereklerini yok sayan açıklamalarla insan hayatının sudan ucuz hale getirilmesine isyan ediyoruz. Bilimi, liyakatı, mühendisliğin gereklerini, meteorolojik koşulları yok saydığınızda bunun adı kaza değil, cinayettir." ifadesini kullandı.
Aygun, yol bekçisi sayısının artırılmasını istedi.
Çorlu'da bir madencilik firmasının kum ocağı için kapasite artışı talebinde bulunduğunu, kapasite artışı için 180 bin meşe ve fıstık çamının kesileceğini aktaran Aygun, hem bu olayın hem de tren kazasının takipçisi olacağını söyledi.
Playboy'dan şaşırtan itiraf: Karım başka kadınlarla...
İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var
Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum
İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum