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Tekirdağ'daki tren kazası

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun: - "Kazayı doğal afetlere bağlayan, mühendislik biliminin gereklerini yok sayan açıklamalarla insan hayatının sudan ucuz hale getirilmesine isyan ediyoruz"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin, "Kazayı doğal afetlere bağlayan, mühendislik biliminin gereklerini yok sayan açıklamalarla insan hayatının sudan ucuz hale getirilmesine isyan ediyoruz." dedi.

Aygun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazası sonrası, ihmal zincirlerinin ortaya çıktığını savundu.

Yetkililerin kazanın sorumluluğunu üstlenmediğini ileri süren Aygun, "Bilimsellikten uzak, kazayı doğal afetlere bağlayan, mühendislik biliminin gereklerini yok sayan açıklamalarla insan hayatının sudan ucuz hale getirilmesine isyan ediyoruz. Bilimi, liyakatı, mühendisliğin gereklerini, meteorolojik koşulları yok saydığınızda bunun adı kaza değil, cinayettir." ifadesini kullandı.

Aygun, yol bekçisi sayısının artırılmasını istedi.

Çorlu'da bir madencilik firmasının kum ocağı için kapasite artışı talebinde bulunduğunu, kapasite artışı için 180 bin meşe ve fıstık çamının kesileceğini aktaran Aygun, hem bu olayın hem de tren kazasının takipçisi olacağını söyledi.

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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun Tekirdağ'daki tren kazası

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