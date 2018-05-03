Telif haklarına yeni düzenleme (3)

Güzel sanatlar eserlerinin sahipleri, eserlerini devrettikten sonra, "telif koruma süresi" içerisinde gerçekleşen her satıştan pay alacak. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, eser veya bağlantılı hak konularının kullanımından kaynaklanan ödemelere ilişkin yeni bir düzenleme getiriyor. Buna göre, ödeme tarifeleri, ülkenin ekonomik ve toplumsal koşulları, uluslararası uygulamalar, teknolojik alandaki değişimler, yapılan sınıflandırma, yıllık enflasyon oranları, ilgili sektörlerdeki ürün ve hizmet fiyatları ve bu sektörlerin gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı, eserlerin ve bağlantılı hak konularının kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı, birim fiyat veya götürü usulü ödeme ve benzeri hususlar esas alınarak tespit edilecek. Söz konusu tarifeler, eserlerin ve bağlantılı hak konularının üretildiği ve kullanıldığı sektörlerin yapısını tahrip edici, kullanıcıların bunlara ulaşmasını engelleyici ve genel kabul görmüş uygulamalara zarar verici etki yaratamayacak; rekabeti bozucu, engelleyici ve kısıtlayıcı şartlar oluşturamayacak.

- Ödeme tarifelerinin belirlenmesi Meslek birlikleri protokole bağlamak suretiyle ortak tarife belirleyebilecek. Aynı alanda birden fazla meslek birliğinin bulunması halinde bu meslek birliklerinin ortak tarife belirlemesi zorunlu olacak. Tarifeler, meslek birliği veya varsa yetkili ortak lisanslama birliğince Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kullanıcıları temsil eden kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarına bildirilecek ve kamuoyuna duyurulacak. Tarifelerin temmuz ayının sonuna kadar bildirilmemesi halinde bir önceki yıl uygulanan tarifeler, bakanlıkça geçerli tarife olarak duyurulacak. Kullanıcıları temsil eden kanunla kurulmuş meslek kuruluşları, tarifelerin kamuoyuna duyurulmasından itibaren 10 gün içinde tarifeyi belirleyen birliğe tarife bedeli teklifi ve gerekçesiyle başvurarak, tarifelerin müzakere edilmesini talep edebilecek. Hukuki yararı bulunan meslek birlikleri de diğer meslek birliklerinin tarifelerini müzakere talebinde bulunabilecek. Müzakere süreci, taraflarca belirlenen temsilciler tarafından her bir tarife veya birleştirilmiş tarife esas alınarak dürüstlük ve iyi niyet prensipleri çerçevesinde yürütülecek.

Tarifelerin kamuoyuna duyurulmasından itibaren bir ay içinde taraflarca Telif Hakem Kuruluna itiraz edilebilecek. Kısmen veya tamamen uzlaşılan tarifeler ile Kurul nezdinde itiraz edilmeyen tarifeler kamuoyuna duyurulacak ve duyurulduktan yılı takip eden yılın başından itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Telif Hakem Kurulu, tarife uyuşmazlıklarını karara bağlamak ve uygun tarife bedelini belirlemek amacıyla üç tarife dönemi için Yargıtay, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rekabet Kurumundan birer üye, diğeri ekonomi alanında ihtisas sahibi üniversite öğretim üyeleri arasından bakanlıkça belirlenen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak. Bu üyelikler için aynı usulle birer yedek üye görevlendirilecek. Kurulun başkanı Yargıtaydan gelen üye olacak. Kurulun sekretarya hizmetleri bakanlık tarafından yerine getirilecek. Taraflar beyanlarını yazılı olarak Kurula sunacak. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, sözlü olarak tarafları dinleyebilecek, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan veya ilgili kurum ve kuruluşlardan isteyebilecek ve raportör görevlendirebilecek.

Kurul, üye tamsayısının çoğunluğuyla karar alacak ve üyeler çekimser oy kullanamayacak. Tarife hükmündeki Kurul kararları bakanlıkça duyurulacak. Başvuru giderleri, tarafların haklılık oranına göre Kurul tarafından paylaştırılacak. Taraflar aralık ayının 15'ine kadar Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen dairesinde Kurul kararıyla belirlenen tarifenin iptalini isteyebilecek. Bu süre içinde dava açılmaması halinde, Kurul kararı kabul edilmiş sayılacak. Dava açılması, Kurul kararıyla belirlenen tarifelerin icrasını durdurmayacak ve uygulanmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek. Mahkeme, davayı basit yargılama usulüne göre evrak üzerinden inceleyecek ve gerekli görmesi halinde tarafları dinleyecek. Talebin kabulüne karar vermesi halinde mahkeme tarifeyi belirleyecek. Mahkemenin verdiği kararlar kesin sayılacak. Mahkeme kararıyla belirlenen tarifeler, bakanlığa gönderilecek ve bakanlıkça duyurulacak. Kararın açıklamasına kadar geçecek dönemde yapılacak sözleşmelerde, gerektiğinde mahsuplaşma yapılmak kaydıyla Kurulca karara bağlanan tarife esas alınacak.

- Hakları ihlal ettiği tespit edilenlerin sertifikaları iptal edilecek Hakların korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınları basan yerler hariç olmak üzere, eserlerin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya eserlerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan ya da herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerler, müzik eserlerini ileten umuma açık mahaller ile fonogram ve film yapımcıları bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılacak. Bu yerler bakanlıkça talep edilmesi halinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri bakanlığa bildirmek zorunda olacak. Bu kanunda öngörülen hakları ihlal ettiği tespit edilenlerin sertifikaları iptal edilecek. Çoğaltım veya dolum yapan yerler ve mali hak sahipleri, bakanlıkça gerekli görülecek işaret ve seri numaraları ile uluslararası standartlara uygun kodları, taşıyıcı materyaller üzerinde bulundurmakla müştereken yükümlü olacak. Sertifika alma yükümlülüğüne tabi olan yer ve mahallerin türleri, sertifikalandırma dışı bırakılacaklar, sertifikalandırma kriterleri, sertifika iptal sebepleri, alınacak ücretler ile sertifika uygulamasına ilişkin diğer hususlar bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Her türlü boş taşıyıcı materyaller ile eserlerin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı ticari amaçlı imal veya ithal edenler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüz 3'ü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesinti miktarını sonraki ayın en geç yarısına kadar bakanlık adına bir ulusal bankada açılacak özel hesaba yatırmakla yükümlü olacak. - 5 bin lirayı aşan satışlarda hak sahibine pay ödenecek Mimari eserler hariç olmak üzere, yağlı ve suluboya tabloları, heykeller, kabartmalar ve oymalar, el işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları, fotoğrafik eserler ve slaytlar, grafik, karikatür eserleri, her türlü tiplemeler ve sinema eserleri gibi güzel sanat eserlerinin asıllarının mülkiyeti eser sahibi veya mirasçıları tarafından devredildikten sonra "telif koruma süresi" içinde gerçekleşen her satışta, satışı yapan gerçek veya tüzel kişi, 5 bin lirayı aşan satışlarda, satış bedeli üzerinden hesaplanacak bir payı hak sahiplerine ödemekle yükümlü olacak.